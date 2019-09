El video de J Balvin para hacer una confesión inesperada sobre su salud que preocupó a sus fans

El reggaetonero reveló que padece trastorno de ansiedad

J Balvin sorprendió a todos sus fanáticos con una confesión inesperada relacionada a su salud: el cantante de reggaetón más famoso del momento reveló a través de un video que padece trastorno de ansiedad y generó gran repercusión en sus redes sociales.

“Voy a tocar un tema del que pocas personas hablan”, comenzó el intérprete de “Mi gente”, hablando a cámara, en referencia a este padecimiento que él intenta mitigar a través de un “psiquiatra, meditación, deporte” pero que, según dice, hay muchas personas que no saben cómo dominar. “Cuestiónense o busquen ayuda profesional”, insta a sus seguidores que pueden sufrir la misma patología y tal vez no saberlo. Por esta razón, en el posteo que acompaña el video, Balvin la define y termina motivando a buscar ayuda profesional: “Los psiquiatras no son para locos, más locos no salir de esto“, escribió.

“Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Ansiedad? A mí me pasa, ¿les ha pasado? ¿O no saben qué es? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: preocuparse demasiado por las cosas cotidianas, tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo”, desarrolló el colombiano.

El agradecimiento y la preocupación de sus seguidores rápidamente se hizo notar debajo del video que ya suma más de 1.8 millones de reproducciones.