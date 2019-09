Salma Hayek vuelve a hacer televisión en México con ‘Monarca’ para Netflix

La actriz no había hecho televisión en México desde que fue la protagonista de "Teresa"

Treinta años después de haber protagonizado la telenovela “Teresa”, la mexicana Salma Hayek siente que cierra un círculo al volver a la pantalla chica nacional con la serie “Monarca“, ahora no como novata, sino como una figura colmada de experiencia.

“Tengo la sensación de que me fui y aprendí mucho, mucho, mucho. De triunfos y fracasos. Siento que vuelvo a hacer televisión en México, no como actriz, sino como productora, pero que vuelvo a hacer drama. Aunque más que una telenovela siento que esto es la evolución de las telenovelas. Está la buena, el malo, la víctima, vemos el melodrama, pero sofisticado, elegante. Eso es muy bonito”, dijo, feliz, la nominada al Óscar en entrevista.

Su producción para Netflix sobre los Carranza, una multimillonaria familia que se dedica al negocio tequilero, no es un ejercicio de reconexión con sus raíces, porque, aseguró, jamás las ha perdido aunque vive a caballo entre París, Londres y Los Ángeles.

“No me siento desconectada. Siempre que vengo conozco nueva gente, veo cosas nuevas, pero no me siento extraña en mi propio País. Eso nunca lo he sentido“, subrayó.

En cuanto a lo histriónico, la veracruzana de 53 años admitió ser la excepción a esa regla no escrita en Hollywood en que las mujeres de determinada edad comienzan a ser relegadas a papeles secundarios.

“Es el mejor momento de mi carrera como actriz. Yo nunca traté de seguir las reglas, entonces no tengo por qué ser parte de ellas”.

El próximo año, por ejemplo, será la protagonista de “Like a Boss”, una comedia de Miguel Arteta; y de “The Hitman’s Wife Bodyguard”, al lado de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Morgan Freeman.

La joya de la corona es “The Eternals”, proyecto del Universo Marvel en el que se convertirá en superheroína con el personaje de Ajak, “un alien de otro planeta”, y compartirá pantalla con Angelina Jolie.

“Estoy muy honrada de que Marvel me haya incluido en este proyecto, pero lo que más me emociona es la directora (Chloé Zhao, autora del éxito indie The Rider). Es tan brillante, es una mujer, es China y es genio. Me siento afortunadísima de estar trabajando con ella. Estoy aprendiendo muchísimo.

“Me parece importante que dé su versión de Los Eternos, seres de todos colores, matices, edades. Es un proyecto dentro de Marvel que tampoco sigue las reglas”.