El público se sigue preguntando: ¿Por qué sale tan poco Ana Patricia Gámez en ‘Enamorándonos’?

Mientras el rating sube día a día... ¿Te gusta el show?

Tal como te hemos contado y mostrado, esta semana comenzó el tan esperado reality que busca unir parejas y formar familias: ‘Enamorándonos’, conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda.

Esta no solo es la gran apuesta de la empresa por convertir a UniMás en una canal de competencia hasta incluso con su propia hermana, Univision, sino un paso enorme en la carrera de Ana Patricia, quien dejó de ser co-presentadora de ‘Despierta América’, para pasar a tener su propio show. Sin embargo, como te hemos contado, el público se mostró descontento por la poca participación de la querida mexicana.

Si bien en el especial que se transmitió por ambos canales el domingo, Ana Patricia parecía ser la secretaria de Araneda, desde esta semana la hemos visto participar más y tomar el mando en más de una oportunidad, algo que podría tener que ver con el crecimiento en el rating, que comenzó no muy bien y va subiendo a pasos agigantados.

Según la medidora oficial de rating, Nielsen, estos han sido los números desde su comienzo tomando solo UniMás, el canal donde se transmite el reality de lunes a viernes a las 7/6 Pm Centro.

–Domingo: día del debut y del especial… En las edades que va de 18 a 49 hicieron 137 mil y en el general 307 mil.

–Lunes: al día siguiente, y luego de las críticas por la poca participación de Ana Patricia, en el público que va de 18 a 49 años bajó a la casi la mitad, 71 mil televidentes, y en el general a 192 mil.

–Martes: subieron siendo el show más visto desde que comenzaron con 113 mil en el fragmento de 18 a 49 años, y 319 mil en el público en general.

Sin embargo, el público se sigue preguntando el por qué Ana Patricia Gámez tiene aun poca participación, especialmente comparada con la de su co-conductor, Rafael Araneda, comunicador con una gran experiencia y una larga carrera, pero poco conocido por los televidentes de Estados Unidos, quienes lo han visto conduciendo el Festival de Viña del Mar y, quizás, presentando ‘Sí Se Puede’, show de Telemundo que no tuvo gran aceptación, al punto que se terminó transmitiendo los domingos para lunes a la media noche.

ALGUNOS DE LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO PREGUNTANDO POR ANA PATRICIA:

“mayeelitaamj Anita por favor habla, me encantas y estas hermosa pero no conduces nada hablaaaaaa di algo”.

“yesi_duarte No me gusta el conductor…. prefiero mil veces a Ana como conductora principal …”.

“dorisana21 No me gusta Anita no habla nada x favor para q esta allí sólo Rafa bla bla bla q pesar Anita está bien perdida”.

“iveth_0413 Denle más participación a Ana 😍 está más de modelo que de conductora 🙁conduce más su compañero Rafa ….”.

“lety_benitez Creo que tenian mas participación las modelos de Sábado Gigante que Ana 🤔”.

“cherrycereza24 Ana le falta mas participacion conectar con el publico”.

“fernandavacasalvatierraAna habla muy poco parece q Rafa solo es el conductor del programa y ella no”.

MÁS COMENTARIOS HABLANDO DEL BUEN TRABAJO DE RAFAEL ARANEDA:

“lindisimalin El lenguaje corporal 😳😬 Rafa es buenisimo conductor”.

“dani.r.santana Rafa lo mejor!!!”.

“chulita70 Rafaaaa te sigo desde #Rojo Aguante vos 👍👏😊”.

“bee_1953 Este señor @rafaaraneda se me hace como Don Francisco. Deberían de hacer un nuevo @sabadogigantedejavu pero con el señor. Muy buen conductor !”.

“nicolasofficialll @anapatriciatv @rafaaraneda grandes seres humanos ,,, todas mi admiración y respeto , muchos éxitos en todo lo que hagan ,, ❤️🇺🇸@enamorandonosusa”.