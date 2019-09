NRA pierde socios tras tiroteos masivos. Y crece otro grupo de minorías que defienden las armas

Miembros de la asociación dicen defenderse de los ataques racistas del supremacismo blancos

Al mismo tiempo que la Asociación Estadounidense del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) pierde adeptos como respuesta a su inacción ante los recientes tiroteos masivos, otra organización minoritaria en defensa de las armas los gana. La Asociación Nacional Afroestadounidense de Armas (NAAGA), con una mayoría de mujeres negras entre sus socias, ha conseguido más de 30,000 nuevos miembros en los últimos cinco años.

El grupo fue fundado por Philllip Smith, que buscaba saciar su deseo de “tener algo de poder en sus manos”, según recoge CBS News. Smith, que declara que se sintió “libre” la primera vez que tuvo una 9 milímetros en sus manos, nunca creyó que su organización llegase a tener más de 30 miembros. Ahora con 75 nuevas sucursales en todo el país el hombre declara que en NAAGA todo el mundo es bienvenido: “médicos negros, gays, heteros, republicanos, demócratas […] No somos rígidos porque todos estamos aquí [por] razones diferentes”.

Sin embargo, Smith reconoce que la “perspectiva” de su organización es para “gente negra”. De hecho, el 90% de sus miembros son negros y 60%, concretamente, mujeres negras.

“Normalemente me miran como si fuera un marciano”, afirmó la socia Nezida Davis a NBC News. “Cuando me preparo para entrar en el campo de tiro, me miran como [preguntándose] ‘¿por qué está aquí? Las mujeres negras no disparan’. Pero sí que disparamos”, explicó.

Después del ataque en Charleston contra una iglesia de mayoría negra y de la masacre contra latinos en El Paso, miembros de la asociación como Nezida dicen que se están preparando para defenderse del supremacismo blanco. “Hay crimen en nuestra comunidad pero también supremacismo blanco”, comentó Davis. “Es decir, yo sí que creo que están envalentonados… Y sí, quiero estar armada”, reflexionó.

