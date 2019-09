¿Qué obtienes realmente cuando compras productos orgánicos?

Sin duda has visto la etiqueta de productos orgánicos en una variedad de alimentos, desde productos frescos y carnes hasta pan y cereales, incluso en las tiendas de comestibles más pequeñas. Pero, ¿cómo puede una simple palabra como “orgánico” cubrir todos esos diferentes alimentos?

Pues sí lo hace. Las reglas fundamentales que rigen el uso del sello orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), o incluso la palabra orgánico, son esencialmente las mismas para todos los alimentos. “Lo orgánico viene con una larga lista de criterios que los agricultores y procesadores de alimentos tienen que cumplir”, dice Charlotte Vallaeys, MS, analista principal de políticas de alimentos y nutrición de Consumer Reports. Pero no todas las reglas se aplican a todos los tipos de alimentos.

Algunos consumidores pueden no darse cuenta de lo que hay detrás de la etiqueta orgánica. Por ejemplo, el 38% de los compradores de comestibles estadounidenses dijeron que dan prioridad a la búsqueda de una etiqueta orgánica. Mientras que un número mayor, el 48%, dan prioridad a la búsqueda de una etiqueta “libre de pesticidas”, según una encuesta de 2018 de Consumer Reports a 1,005 adultos estadounidenses, representativa a nivel nacional. Pero lo orgánico tiene estrictos estándares, incluyendo reglas que prohíben el uso de pesticidas sintéticos dañinos, mientras que el término “libre de pesticidas” carece de sentido y no está regulado.

Otros consumidores pueden optar por versiones orgánicas más caras de los alimentos porque asumen que la etiqueta orgánica significa básicamente todo lo bueno. Piensan que están obteniendo la mayor cantidad posible de nutrientes y alimentos creados con responsabilidad ambiental. Se trata aquí de pesticidas y cultivos libres de químicos o de huevos y leche producidos por ganado feliz, criado en pastizales orgánicos. Aunque la etiqueta orgánica es poderosa y significativa, en realidad no otorga todos los beneficios que muchos consumidores asumen. Aun así, otras personas piensan que están comprando productos orgánicos cuando no lo son. “He oído a la gente decir: ‘Lo compré en Whole Foods, así que es orgánico’, pero no siempre es así”, dice Vallaeys.

Para ayudarte a entender qué es lo que estás obteniendo cuando compras productos orgánicos, examinamos detenidamente, de acuerdo con la compañía de análisis de datos Nielsen, los 5 alimentos orgánicos más vendidos: leche de vaca, ensalada empaquetada, huevos, pan y barras nutricionales.

Leche de vaca

Lo que significa orgánico: Para ser certificada como orgánica, la leche debe provenir de vacas que han sido criadas orgánicamente desde el último tercio del embarazo de su madre. Las reglas de la agricultura orgánica requieren que estas vacas sean criadas de una manera que “se adapte a su salud y comportamiento natural”, con acceso a la luz solar, agua fresca, refugio, lugar limpio para dormir, sombra, aire fresco y ejercicio al aire libre. Todo lo anterior reduce el estrés y el riesgo de enfermedades de los animales, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El ganado orgánico solo puede recibir alimentos orgánicos cultivados sin pesticidas sintéticos ni organismos modificados genéticamente (GMO). (Las vacas criadas de manera convencional, por el contrario, pueden haber sido alimentadas con dietas complementadas con dulces, aserrín e incluso heces de aves de corral).

Aunque las vacas pueden recibir ciertos medicamentos (como vacunas y analgésicos, cuando los necesitan), no se les puede administrar hormonas que aumenten la producción de leche o antibióticos para la prevención de enfermedades. (Si se enferman y necesitan antibióticos, deben recibir los medicamentos, pero ya no se les considera ganado orgánico y sus productos no pueden ser vendidos como orgánicos). Estas reglas no necesariamente tienen un efecto directo en tu salud, pero el uso masivo de antibióticos en el ganado ayuda a crear cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, así que comprar productos orgánicos significa que estás apoyando prácticas de manejo de ganado que no contribuyen al desarrollo de peligrosas superbacterias, que son infecciones bacterianas que no responden a los antibióticos.

Lo que no significa: No hay diferencia entre la leche convencional y la orgánica cuando se trata de calorías, cantidad de proteínas y calcio. Las investigaciones demuestran que la leche orgánica tiene más ácidos grasos omega-3 y ácido linoleico conjugado (otro tipo de grasa considerada saludable) que la leche convencional. Pero mientras que el consumo de omega-3 se relaciona con la reducción del riesgo de afecciones de salud como la enfermedad cardíaca, las cantidades que se encuentran en la leche siguen siendo relativamente pequeñas, probablemente demasiado pequeñas para afectar tu salud.

Pero incluso las vacas orgánicas no han estado necesariamente pastando todos los días. Por ley, deben obtener al menos el 30% de sus alimentos pastando en la hierba. Sin embargo, el resto de su comida puede ser maíz o granos (siempre y cuando sean orgánicos). Si estás buscando leche (o carne) de vacas que han estado pastando durante toda su vida, busca el sello: “American Grassfed”. Aunque no está respaldada por el gobierno, la organización sin fines de lucro que supervisa el programa, la American Grassfed Association, se asegura de que las vacas se hayan alimentado 100% de hierba. Otro sello que se puede buscar es: “PCO Certified 100% Grassfed”. Los estándares para este sello requieren certificación orgánica, pero las reglas de la agencia independiente de certificación también estipulan que los animales son alimentados solo con hierba y forraje y no con granos.

Ensaladas empaquetadas

Lo que significa orgánico: Las verduras en bolsas que se encuentran en las tiendas de comestibles, y cualquier otro tipo de producto orgánico fresco, tienen que ser cultivadas de acuerdo a “prácticas que apoyan el ciclo de los recursos en la granja, promueven el equilibrio ecológico y conservan la biodiversidad”, de acuerdo con el USDA. Esto significa que los campos que cultivan estos vegetales no pueden usar pesticidas sintéticos dañinos (que pueden permanecer en las frutas y verduras). Deben utilizar medios naturales para controlar las plagas y las malas hierbas y enriquecer el suelo, como la rotación de cultivos, la fertilización con estiércol o composta en lugar de fertilizantes sintéticos o aguas residuales, y plantar “cultivos de cobertura” para prevenir la erosión del suelo.

Entonces, esta opción es buena para el medio ambiente, pero también potencialmente buena para ti. Un análisis de 343 estudios publicados en 2014 en el British Journal of Nutrition encontró que los productos orgánicos contenían niveles más altos de antioxidantes (compuestos de plantas que pueden prevenir enfermedades crónicas), que los productos convencionales del mismo tipo. Otro beneficio que pueden tener las verduras orgánicas: cada año, el USDA analiza las frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas, y regularmente los encuentra. Pero las frutas y verduras orgánicas tienen menos probabilidades de tener residuos de pesticidas, y cuando los tienen es probable que sean menos, de acuerdo con un análisis de Consumer Reports de 2015.

Lo que no significa: Probablemente no estás obteniendo verduras mucho más nutritivas. Ese mismo análisis de 343 estudios no encontró que los vegetales orgánicos tuvieran más vitaminas y minerales que los cultivados convencionalmente.

Además, los productos orgánicos no pueden tratarse con la mayoría de los pesticidas sintéticos. Los agricultores dependen del sistema PAMS (prevención, anulación, monitoreo y supresión), que puede involucrar técnicas naturales como traer insectos depredadores para que se coman a los que atacan a los cultivos. Sin embargo, si esas estrategias fallan, los productos pueden ser tratados con “microorganismos naturales” o pesticidas derivados de plantas, así como con algunos pesticidas sintéticos aprobados que han demostrado no ser perjudiciales para la salud.

Huevos

Lo que significa orgánico: Las gallinas deben criarse orgánicamente desde la edad de dos días, tener los mismos derechos a un ambiente seguro y saludable que el ganado, y están sujetas a las mismas reglas contra el uso de antibióticos (el USDA prohíbe el uso de hormonas en cualquier gallina, convencional u orgánica). Como el ganado orgánico, las gallinas también deben alimentarse solo con alimentos orgánicos que no estén genéticamente modificados y que se cultiven sin pesticidas sintéticos o GMO. En consecuencia, los principales beneficios son que las granjas que producen gallinas y huevos orgánicos utilizan prácticas agrícolas sostenibles y saludables y no contribuyen al desarrollo de peligrosas superbacterias.

Lo que no significa: “Orgánico no significa que las gallinas anden sueltas al aire libre”, dice Vallaeys. Si bien las normas orgánicas especifican que estas aves deben tener acceso al aire libre, el USDA no ha impuesto esa regla.

Barras nutricionales

Lo que significa orgánico: Los ingredientes que se encuentran en estas barritas, como la avena, las nueces y las frutas, deben cultivarse orgánicamente utilizando prácticas sostenibles sin GMO o pesticidas sintéticos. En los alimentos procesados, como las barras nutricionales, el procesamiento debe cumplir con las reglas orgánicas que prohíben el uso de la mayoría de los auxiliares sintéticos o ingredientes artificiales de procesamiento (como los colorantes artificiales), que están permitidos en los alimentos convencionales. Por ejemplo, las reglas orgánicas prohíben el uso del solvente sintético hexano, que generalmente se usa para procesar la soya y convertirla en proteína de soya aislada, “un ingrediente común en las barras nutricionales y las proteínas en polvo“, dice Vallaeys.

Lo que no significa: El hecho de que una barrita sea orgánica no significa que sea necesariamente más nutritiva que una barra convencional. Si bien hay un beneficio para la salud al comer algo que no ha estado expuesto a los pesticidas, una barra orgánica puede no serlo siempre. “Orgánico no significa que una barrita tendrá menos azúcar“, dice Vallaeys.

Ella recomienda leer la lista de ingredientes. “Si un agregado de azúcar (como el jarabe de arroz integral, el jarabe de caña o el jarabe de agave) aparece en los primeros dos o tres ingredientes, no lo compro”, dice. “Busco barritas con ingredientes que reconozco como alimentos: avena, nueces, semillas y frutas”.

Pan

Lo que significa orgánico: Al igual que en otros productos empaquetados, los ingredientes utilizados para hacer el pan (al menos el 95% en peso) deben estar certificados como orgánicos y no deben contener ingredientes prohibidos en las normas de producción de alimentos orgánicos, como edulcorantes y conservantes artificiales.

Lo que no significa: El pan orgánico aún podría estar relativamente procesado y no contener granos enteros. “Si tienes que elegir entre pan blanco orgánico y pan integral 100% convencional, optar por el pan integral es un mejor movimiento nutricional”, dice Vallaeys.

