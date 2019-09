Kylie Jenner prepara su nuevo golpe millonario

A Kylie no le alcanza con los mil millones que tiene, la hermana de Kim Kardashian quiere más, mucho más...

El pasado mes de mayo se filtró la noticia de que Kylie Jenner había presentado los documentos necesarios para hacerse con varias marcas registradas de cara a nuevos proyectos, lo que venía a confirmar que el mundo del maquillaje y la cosmética ya no resultaba suficiente para dar rienda suelta a la ambición de la ‘milmillonaria’ más joven del mundo.

Las primeras especulaciones apuntaban a que daría los primeros pasos fuera del sector que conoce tan bien con una colección de moda infantil y productos para el cuidado del bebé con la que aprovechar el conocimiento que ha adquirido como madre de una niña de 19 meses.

Sin embargo, por las declaraciones que ha realizado en la conversación que acompaña su nuevo reportaje para la revista Playboy, puede que antes pruebe suerte lanzando al mercado una marca de vino y una línea de artículos para el hogar.

“Parece que todavía no has terminado de expandir tu marca. El otro día te escuché hablando de… ¿qué era? ¿de vino y ropa de cama?”, le ha preguntado su pareja Travis Scott, el encargado de entrevistarla para la mencionada publicación, desvelando sin querer una información que parece que su chica no quería desvelar aún.

“Aún no me he puesto manos a la obra con el vino y los juegos de cama, pero creo que probablemente nos oíste mientras hablábamos de cómo íbamos a patentarlo todo en distintas categorías para que, si decido expandirme, estemos listo“, ha matizado ella.

La experiencia que la joven adquirió levantando de la nada el imperio de Kylie Cosmetics, que construyó sobre el éxito de sus kit labiales, le ha hecho descubrir su verdadera pasión: desarrollar nuevos negocios y compañías. “Me encanta hacer todas esas cosas que la gente siempre me dice que no puedo hacer“, ha reconocido. “Y ahora que ya sé cómo va todo el proceso, me sale de manera más natural y resulta muy divertido“.