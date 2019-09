¡Cruz Azul pudo ser campeón! Árbitro de la final del 2013 de la Liga MX reconoció que un gol de América no debió contar

Paul Delgadillo hizo reveladoras declaraciones sobre el gol de las Águilas que condicionó el rumbo del partido hacia el título

América ganó la final del Clausura 2013 a Cruz Azul con marcador de 2-1, gracias a que dio la vuelta con dos goles marcados en los minutos 89 y 93. Pero lo curioso es que 6 años después, el árbitro encargado de pitar ese partido, aceptó que el primer gol de las Águilas no debió contar.

“Siendo autocríticos, en la primera jugada del gol de América sí es falta; decir que no sería tapar el sol con un dedo. En el segundo gol no hay nada”, aseguró durante un programa de la emisora mexicana W Radio.

Paul Delgadillo reconoce que hubo un error en la final América vs Cruz Azul del 2013. (En favor del América) Uno más… 🤔🤷‍♂️ pic.twitter.com/rtL1EgdlXx — Iván López Elizondo (@LopezElizondo11) September 18, 2019

Inmediatamente después justificó su decisión “Pudiera ser que con el VAR la situación cambiaría porque la primer jugada es una falta evidente, pero por el cúmulo de jugadores no la veo“, agregó.

Esta es la falta de la que habla el árbitro de aquella final,Paul Delgadillo y que debió ser anulada.

(América vs Cruz Azul Final de vuelta 2013). pic.twitter.com/ml1DmW9KWR — David el SRgolazo (@srgolazo1) September 18, 2019

Todos lo sabíamos, todos vimos la falta en ese partido por televisión; sin embargo, no existía el VAR y el cuerpo arbitral no marcó la infracción. Esto desembocó en el primer gol de América, el que igualaba los cartones 1-1. Cuatro minutos después llegaría el famoso gol de Moisés Muñoz, el que pondría el partido 2-1 y empataría el global, lo que obligaría a la prórroga y a la definición en penales, donde Cruz Azul perdió el título que pudo ganar si Paul Delgadillo no se hubiera equivocado.