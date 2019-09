Los muchos usos de la vaselina para el cuidado de la piel

Una dermatóloga certifica los consejos de las abuelas sobre este producto

Desde las tradiciones familiares hasta los regímenes de belleza, sin duda nuestras madres, abuelas o tías han influenciado las rutinas que todavía tenemos hoy en día. Y entre esas, seguramente está el uso de un producto universal, la Vaseline Petroleum Jelly, que sin duda ha sido un elemento básico en muchos de los hogares de nuestras familias latinas, generación tras generación.

Tal tradición no está equivocada, como lo señala la dermatóloga certificada, miembro de la Academia Americana de Dermatología y miembro activa de la Sociedad de Dermatología de Mujeres y The Skin of Color Society, la Dra. Caroline Robinson, quien ha utilizado este producto desde su infancia y continúa abogando por él como especialista de la salud y como madre.

La doctora compartió algunos de sus consejos favoritos, algunos transmitidos por su propia madre.

Al crecer, mi madre siempre tenía un frasco de Vaseline Petroleum Jelly en el armario, y sí, era un producto utilizado por generaciones pasadas, incluyendo mi abuela. Crecí en Chicago, entonces me lo frotaba en la cara para ayudar a protegerme de las quemaduras del viento durante el invierno.

Al igual que mi mamá, yo también tengo un frasco de vaselina en mi armario. Me parece útil ahora como madre. Por ejemplo, a mis hijos ocasionalmente le aparecen parches secos y áreas de eczema. He encontrado que es muy beneficiosa para mantener estas áreas hidratadas mientras les ayuda a sanar.

Usé vaselina cuando era niña para ayudar a hidratar ciertas áreas o proteger un rasguño, y durante mi entrenamiento médico y dermatológico, aprendí que hay un concepto erróneo crítico de que dejar una herida abierta al aire resulta en una curación mejor o más rápida. La verdad es que esto a menudo resulta en costras, lo que dificulta que las nuevas células de la piel migren a través de la herida. En casi todas las heridas desde una cirugía, biopsia, a lesiones cutáneas intencionales o no intencionales he utilizado Vaseline Petroleum Jelly para mantener la humedad de la piel y promover la curación.

Otros consejos:

Finalizando el verano, yo le enseño a mi hija a proteger su piel y a no interrumpir el protector solar. No puedo enfatizar lo suficiente la cantidad de protector solar que se debe usar durante todo el año, ya que los rayos UV todavía están presentes y son dañinos para la piel durante otras temporadas.

También hay que proteger los labios. Hay muchos bálsamos labiales en el mercado con SPF 30 que se pueden utilizar para evitar daños que pueden ocurrir con el tiempo.

Por último, exfoliarse. Suena contradictorio, pero he aprendido que el fin del verano es un gran momento para considerar la exfoliación, porque eliminará la piel opaca que se ha acumulado y revelará piel no solo nueva pero más saludable. La clave es no exagerar.

Vaseline Jelly Original