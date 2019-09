¡Salió contestón! Edson Álvarez le respondió a Ronald De Boer en la cancha y fuera de ella

El mexicano dijo no conocer a la leyenda del futbol holandés, quien es DT de los juveniles de Ajax

El futbolista mexicano Edson Álvarez se creció con las declaraciones de Ronald de Boer y estuvo inspirado en su juego de Champions League ayer contra el Lille, donde no sólo marcó un gol, sino que lució bien a la ofensiva, algo que el entrenador de los equipos juveniles del Ajax dijo que era la carencia del ex americanista.

Ronald de Boer: "Yo creo que él (Edson Álvarez) no tiene la calidad que necesitamos con la pelota, es un hombre que recupera pelotas pero no es muy creativo" Edson Álvarez: *anota un golazo en su debut en la Fase de Grupos de la Champions League* 🤫 pic.twitter.com/A1lRDXi5XH — Betcrismx (@betcrismx) September 17, 2019

Pero la cosa no quedó allí, ya que además de hablar en la cancha, “El Machín” hablo fuera de ella.

“Dios me dio el don de jugar. Yo disfruto el futbol y puedo jugar en las dos posiciones (defensor o mediocampista). No tengo problema donde me pongan, donde el DT me ocupe lo haré de la mejor manera. Empecé jugando como central, los entrenadores me vieron cualidades para jugar en medio campo y yo hago lo mejor posible.

“No conozco a de Boer, pero yo estoy enfocado en lo que me diga mi cuerpo técnico, somos una familia y tenemos que cuidarnos entre nosotros”, declaró el mexicano.

En cuanto a su debut en el torneo más importante de Europa, confesó que entró nervioso, pero que con el gol todo mejoró y que ya espera con ansias el clásico de Holanda, que disputará este fin de semana ante el PSV.

“Más que tranquilidad, he ganado mucha confianza, que me dan mis compañeros y cuerpo técnico. Obviamente sentía nerviosismo por ser mi primer juego de Champions (pero) después del gol obviamente la confianza aumenta (…) Tres juegos en una semana no es fácil pero tenemos muchas ganas de enfrentar el partido (vs PSV)”, sentenció.