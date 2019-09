Edson Álvarez le calló la boca a Ronald de Boer, quien dijo que el mexicano no sabía atacar

Con su gol y su desempeño contra el Lille, el jugador azteca dejó en claro que el técnico de los juveniles del Ajax no tenía razón

Hace unas horas, Ronald de Boer, ex estrella de la selección de Holanda y actual técnico de las categorías juveniles del Ajax, manifestó que Edson Álvarez no sabía atacar y que no tenía el manejo de pelota ni la creatividad necesaria para irse con éxito al frente, pero hoy, en su partido de Champions League, el mexicano sacó la casta y demostró que el holandés no lo conoce tan bien.

“Cuando tenemos mucho la pelota, él no tiene la calidad que necesitamos. Es un hombre de recuperación de balón, pero no es muy creativo”, dijo haciendo alusión a su desempeño en los partidos importantes y de mucha exigencia como los de Champions League.

Ayer | Ronald De Boer (técnico de las inferiores del @AFCAjax): Cuando tenemos la pelota mucho, yo creo que él (Álvarez) no tiene la calidad que necesitamos con la pelota, es un hombre que recupera pelotas pero no es muy creativo. Hoy | @EdsonAlvarez19– Titular y GOLAZO… pic.twitter.com/1zIWPlTRwv — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 17, 2019

En su encuentro de Champions League de hoy, contra el equipo francés, “El Machín” no sólo se fue al frente, sino que lució bien a la ofensiva, generó peligro y terminó marcando el segundo gol, el que selló el marcador del 2-0, un premio justo a su insistencia.

El mexicano anotó un golazo, al recibir un pase filtrado que remató desde una esquina del área chica, sin mucho ángulo y con el guardameta encima. El balón sacudió la red y seguramente el tanto sacudió a todos aquellos detractores de su trabajo que coincidían con Ronald de Boer.