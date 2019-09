Una Fed dividida vuelve a rebajar las tasa de interés

La autoridad monetaria mantiene su apoyo a los mercados de liquidez alterados en los últimos días

Sin unanimidad. Así cerró hoy la Reserva Federal –Fed– la reunión de dos días tras la que ha decidido la rebaja de las tasas de interés en un cuarto de punto. El recorte que deja las tasas en el 1.75%-2% a partir de hoy estaba anticipado por los economistas tras la última intervención de la Fed.

En esta ocasión no se ofrecen muchas pistas de qué puede haber tras futuras reuniones pero eso es algo que puede ser complicado cuando dos de los 10 miembros del comité abierto, que decide el precio del dinero, estaban en contra de la rebaja y un tercero a favor de una mayor, de medio punto. El hecho de que no se haya telegrafiado nada claro a este respecto sentó mal en unos mercados de acciones que se torcieron a la baja inmediatamente después de hacerse público el comunicado.

“Hay veces que el camino no está claro”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa posterior en el que insistió que las perspectivas económicas siguen siendo favorables. No obstante, dijo que habría una secuencia de recortes de tasas si fuera necesario, en caso de que la economía cayera por más que no vea ese riesgo ahora.

El presidente, Donald Trump, arremetió como es su costumbre pero nunca lo ha sido la de sus predecesores, contra el equipo de Powell. “Jay Powell y la Reserva Federal fallan otra vez. Sin instintos, sin sentido, sin visión. Un comunicador terrible!”.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Esta es la segunda vez que el comité rebaja las tasas tras 11 años y lo han hecho para proteger a EEUU de la desaceleración económica global y las incertidumbres como las consecuencias y el posible recrudecimiento de la guerra comercial. La primera rebaja fue a finales de julio. Powell dijo ayer que no se veía recurriendo a tasas negativas como ha llegado a sugerir Trump.

Eso significa que los ahorradores van a tener muy pocos rendimientos de su dinero en Certificados de Depósitos o CD y las cuentas de ahorro. Hasta ahora, dada la inflación actual, el rendimiento real de estas cuentas ha sido mínimo y va a ser incluso más bajo.

Pero al reducir las tasas de interés es eso lo que se busca.

La intención es eliminar los incentivos a que se deje el dinero en una caja o una cuenta y se invierta y se use más el dinero porque es más barato hacerlo. En otros países industrializados se están tomando acciones similares aunque la situación de partida de sus economías no es tan fuerte como la de EEUU.

Para quienes tienen deudas es un momento fabuloso para negociar a la baja su costo o refinanciarlos con préstamos personales. Los emisores de tarjetas de crédito no han dejado de hacer llegar ofertas a sus clientes con promociones introductorias del 0% para hacer transferencias de balance. Incluso algunas entidades están dando periodos de gracia del 0% a algunos de sus clientes, algo que se mantendrá.

Las tasas hipotecarias están ligadas a la evolución de las de retorno del bono del Tesoro a 10 años y este está por debajo del 2% (1.77% el miércoles) lo cual ha disparado el ratio de refinanciaciones.

Horizonte económico

La Fed mantiene una perspectiva de crecimiento moderado en torno al 1.7% o 2.4% como dos extremos y un desempleo e inflación bajos.

En este momento cuenta con unos consumidores que siguen manteniendo la economía con su gasto pero con unas empresas que son reacias a comprometer inversión.

El problema es que la incertidumbre exige cautela y entre los empresarios la hay a la hora de invertir en los últimos tiempos porque lo que necesitan son mercados en los que desarrollar su actividad. La guerra comercial estrecha la apertura de las puertas de los mercados internacionales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión Powell dijo que los contactos que tienen con los negocios les sugieren que la política comercial les están disuadiendo de invertir.

Así las cosas, el Business Roundtable (que es una organización que aglutina a los dirigentes de las mayores empresas del país) hizo pública su previsión para el trimestre que contaba con un crecimiento menor del país, una caída de sus ventas y de sus inversiones.

La Fed también se ha comprometido a apoyar el mercado de “repo” y lo hace recortando la tasas de las reservas de los bancos además de comprometiéndose con más intervenciones. En las últimas dos noches, este mercado de dinero en el que la banca y las firmas de Wall Street se hacen con cash (lquidez) a cambio de bonos del Tesoro y otros títulos de alta calidad para financiar sus actividades (inversión y préstamos) ha estado desequilibrado y las tasas que se han manejado han estado muy por encima de las tasas aprobadas por la Fed debido a la falta de liquidez.

La Fed ha inyectado más de $120,000 millones en las últimas dos noches en este mercado crucial para el funcionamiento financiero del país, algo que ha traído ecos de la última recesión aunque los motivos por los que se ha llegado a esta situación son distintos.