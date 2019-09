Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Jueves 19

Clásico del cine animado

La película animada “The Nightmare Before Christmas” llega temprano al teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles), y como cada año, lo hace en cuarta dimensión –con esencias, nieve de verdad, luces, efectos sensoriales, neblina y viento–. Hay varias funciones durante todo el día de este clásico obra de Tim Burton. Termina el miércoles. Boletos $11 a $20. Informes (818) 845-3110 y elcapitantheatre.com.

Teatro latino

“Pastel”es una obra que habla del maltrato a la mujer, y cuenta la tragedia de Adriana, una ama de casa con esposo e hijos que decide tener una relación con Alejandro, un chico que la conquista con historias de seres de la naturaleza. La presenta el Nirvana Theatre en el teatro Complex (6476 California 2, Los Angeles), y fue escrita por Jorge Durán y dirigida por Dan Lopecci. Funciones en español solamente. De hoy al domingo y de jueves a domingo 8 pm hasta el 6 de octubre. Boletos $15 a $23. Informes (323) 252-0100 y nirvanatheatre.com.

Viernes 20

Rock en español

El rockero mexicano Jaime López, autor de temas que han interpretado cantantes como Eugenia León, Astrid Hadad, Botellita de Jerez, Cecilia Toussaint y Café Tacuba, regresa a Los Angeles para ofrecer un show en el Center for the Arts Eagle Rock (2225 Colorado Blvd., Los Angeles). Comparte el escenario con el cantautor, también mexicano, Rafael Mendoza, que ha escrito boleros, blues, bossa nova, son mexicano, son caribeño y canción ranchera para cantantes como Amparo Ochoa, Óscar Chávez, Eugenia León, Lila Downs y Magos Herrera. 9 pm. Boletos $40. Informes (323)997-5825 y cfaer.org.

Pop up de Hello Kitty

La gata más famosa del mundo, Hello Kitty, cumple 45 años, y llega a la región con su Hello Kitty Around the World, una experiencia inmersiva, multisensorial que lleva alrededor del mundo de este personaje y de sus amigos. El recorrido pasa por cinco ciudades, Londres, París, Nueva York, Honolulu y Tokio. El pop up temporal estará instalado en el centro angelino en la Los Angeles Plaza Village (555 N. Spring St., Los Angeles). Horarios varían. Boletos $22 a $50; menores de 3 años gratis. Termina el 20 de octubre. Informes hellokitty45.com.

Sábado 21

Dinosaurios en el museo

Los dinosaurios están más vivos que nunca, y este fin de semana merodearán todos los rincones del Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles). El Dino Fest, en su cuarta edición, celebrará a estos gigantes del pasado con la presencia de paleontólogos que hablarán de descubrimientos de fósiles históricos y recientes alrededor del mundo; también habrá vendedores de artículos relacionados con la feria, exhibición de especímenes del museo, shows con títeres y actividades manuales. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $14. informes (213) 763-3466 y nhm.org.

Nueva exhibición

Seis artistas de la costa del Pacífico,(Estados Unidos/Colombia), Daniel Duford (Estados Unidos), Ximena Garrido-Lecca (Perú), Mulyana (Indonesia), Robert Zhao Renhui (Singapur) y Yang Yongliang (China), exhibirán sus trabajos que tienen que ver con las complejidades de la relación del ser humano con el mundo natural. La muestra tendrá lugar en la South Coast Plaza Village (1661 W. Sunflower Ave., Santa Ana) y estarán presentes los creadores, que hablarán de sus obras. Jueves 11 am a 8 pm, y de viernes a domingo 11 am a 6 pm. Entrada gratuita. Informesocmaexpand.org.

Museos gratis

Decenas de museos e instituciones culturales de la región participan en el Free Museum Day, en el que los visitantes pueden disfrutar de estos lugares con la presentación un boleto Museum Day, que se puede descargar si se posee una cuenta de correo electrónico (un boletos por dirección electrónica). Cada boleto permite ingresar a dos personas. Entre los lugares que participan están el museo Autry, el museo Grammy, el Museum of Art de Bakersfield, el Japanese American National Museum y la LA Plaza de Cultura y Artes, entre muchos otros. Los horarios dependen de cada institución. Informes smithsonianmag.com/museumday.

Cine en el Bowl

Como cada año, el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) presenta la película clásica “Sound of Music”, en la que los asistentes pueden interpretar, mientras se proyecta, las canciones que incluye este musical estelarizado por Julie Andrews. Hay un show previo a la presentación, a las 6 pm. Los asistentes pueden disfrazarse como los personajes del filme. 7:30 pm. Boletos $49 a $99. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Domingo 22

Blue Demon en LA

Uno de los luchadores más reconocidos de México, Blue Demon Jr., estará en Los Angeles, en el Florentine Gardens (12051 Garvey Ave., El Monte), para participar en un encuentro de lucha libre en el que también actúan Dr. Wagner, Shamú Jr., Acero Dorado, Piloto Suicida, Profeta Jr., y Súper Nacho, entre otros. 5:30 pm. Boletos $20 a $50. Informes (424) 249-0451 y fmll.net.

Miércoles 25

Cine clásico gratis

“Godzilla”, la cinta original de 1954 y dirigida por Ishiro Honda, se proyectará en The Japan Foundation (5700 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles), en japonés con subtítulos en inglés. En este filme, Godzilla demuestra por qué sigue siendo el monstruo favorito de millones alrededor del mundo; hasta la fecha ha inspirado casi treinta secuelas. 7 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 761-7510 y jflalc.org.