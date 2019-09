Dureza para Quakes, adiós a los Gigantes y opción para 49ers: lo que viene en la Bahía

Martes 24 de septiembre

Adiós al 2019 de los Gigantes de San Francisco

Pues otro año de reconstrucción y a ver qué tal nos va con un nuevo entrenador en San Fran en 2020. Si todo sale bien, los Gigantes cerrarán el 19 “tablas”, como se dice comúnmente, con (más o menos) el mismo número de ganados y perdidos. Ello si logran ganarle a los Dodgers, que desde muy temprano en la temporada demostraron quién era el mandamás en la División Oeste de la Nacional. San Francisco recibe a los Rockies de Colorado del martes 24 al jueves 26 de septiembre; luego del viernes 27 al domingo 29 vienen los Dodgers de Los Ángeles. El sábado 28 de septiembre habrá un evento especial celebrando los 80 años de Batman, así que los que compren su boleto para el evento se llevarán una figura con cabeza de resorte de Batman o un bate edición especial con el símbolo del murciélago. Adquiere tus entradas en las taquillas del Oracle Park en San Francisco. Para horarios y más información visita sfgigantes.com.

Miércoles 25 de septiembre

La Unión busca arrasar a los Terremotos

San José está en la zona de calificación, aunque todavía no hay que echar las campanas al vuelo porque el FC Dallas y los Timbers están atrasito de los Quakes, respirándoles en el cuello. Un descuido y estos dos se pueden colar a postemporada y dejar a los de la Bahía con un palmo de narices. En el penúltimo partido del calendario en Avaya (el antepenúltimo en general), los Earthquakes enfrentan ni más ni menos que al Filadelfia Union, que está de sublíder general de la Conferencia Este de la Liga Mayor de Soccer (MLS por sus siglas en inglés). Después vienen los Sounders, sublíderes del Oeste y cierran con los Timbers de Portland, que están en busca del lugar que ocupan ahora los Quakes. Vienen tres partidos absolutamente cruciales para San José, en donde el equipo deberá rifarse el físico porque o ganan o quedan fuera de la segunda fase del campeonato. ¡Vamos, San José! Philadelphia Union vs San José Earthquakes, miércoles 25 de septiembre a las 7:45 pm, Avaya Stadium. Compra tus boletos en taquilla o en sjearthquakes.com.

Lunes 7 de octubre

49ers a despertar al equipo cenicienta en Santa Clara

Hace casi 8 años, durante una conferencia de prensa, un reportero inquirió a Vince Young, joven mariscal de campo recién adquirido por las Águilas de Filadelfia, que qué pensaba de los nuevos jugadores que se habían sumado el equipo esmeralda durante el receso. “Somos un dream team (equipo de ensueño)”. Por supuesto que esas palabras lo atormentarían a él y al equipo el resto de la temporada, la que por cierto fue desastrosa, al grado que el entrenador en jefe Andy Reed fue despedido del equipo. Esa fue la última temporada de Young en la NFL. Considerando lo que nos enseña la historia, sólo un necio aventuraría pensar que Cleveland va a ganar su división y puede llegar incluso al Super Bowl (¡Válgame!), como los “expertos” han cacaraqueado todo el receso de temporada. Hace casi 20 años de la última vez que los Browns fueron un equipo competitivo, con talentos como el quarterback Vinny Testaverde, el increíble corredor Eric Metcalf o el corredor de poder Tommy Vardell, quien era una verdadera aplanadora. De ahí en fuera, los de Ohio no han sido más que una total vergüenza, sumando además una temporada con 0 ganados 16 perdidos. Declarar que Cleveland puede ganar su división este año y llegar al Super Bowl es un total disparate. Para que un equipo tenga una buena temporada, ya no digamos llegue al Super Bowl, se requiere una química que sólo el tiempo y la experiencia pueden dar. Aunque tienen al brillante mariscal novato –ya en su segundo año- Baker Mayfield, los Browns suman entre otros talentos, a los receptores Odell Beckahm Jr. y Jarvis Landry. Pero con un nuevo equipo y un entrenador en jefe primerizo, las expectativas antes mencionadas se ven muy lejos de alcanzar. Dicho lo anterior, no quiere decir que los Browns no van meter la manos cuando vengan a Santa Clara a guerrearle a los Niners, pero de ahí a que ganen, se ve difícil. Cleveland Browns vs San Francisco 49ers, lunes por la noche, 7 de octubre a las 5:15 pm, Levi’s Stadium. Compra tus boletos en taquilla o escucha el partido en español por 49ers.com.