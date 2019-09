El delantero americanista del momento: Federico Viñas está maravillado con la fama que tiene en México

El joven uruguayo narró que en su país nadie lo reconocía

Federico Viñas llegó a América como fichaje de último minuto, pero no por ello no estuvo pensado, al contrario, no era la primera vez que las Águilas intentaban firmarlo. Y el joven de 21 años inició con el pie derecho su romance con la afición azulcrema. Los seguidores le mostraron su aprecio desde su arribo a la Ciudad de México y él correspondió anotando un gol en su debut.

Feliz por el debut y primer gol con la camiseta del @ClubAmerica. Sin dudas será una noche soñada e inolvidable para mi carrera pero esto recién empieza. Queda mucho trabajo por delante para intentar conseguir los objetivos de este gran club. Lo mejor esta por venir!! 🦅🇺🇾2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/wR7iWQOb3N — Federico Viñas (@federicovinas98) September 15, 2019

Esta situación lo tiene maravillado, ya que nunca imaginó que fuera tan bien recibido, dado que en Uruguay no le pasaba nada parecido.

“Cuando llegué al aeropuerto pensé que me iban a recibir dos celulares, cinco personas, pero estaba lleno de cámaras cuando llegué. La verdad fue impresionante (…) allá (en Uruguay) nadie me conocía y aquí me piden fotos“.

En lo futbolístico, el artillero confía en que Miguel Herrera pueda darle más minutos de juego frente a Querétaro este sábado.