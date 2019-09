J Balvin reveló que padece un terrible problema de salud mental

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante dio detalles de su enfermedad

J Balvin dijo que el trastorno de ansiedad que padece es algo que conocen muy pocas personas, y que ya se encuentra en tratamiento.

“Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, como es mi caso, y el de muchos. La ansiedad es algo que se debe tomar en serio, no es de locos, creo que es más de locos no creer eso”, expresó el cantante.

Continuó: “Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento, como el deporte, la meditación y la compañía de los seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres”.

El colombiano agregó que a pesar de que es una lucha difícil, está seguro de que la superará, e invitó a las personas que pasan por una situación similar a buscar apoyo.

“¡Ve, busca ayuda! No estás loco por buscar un psiquiatra. Busca ayuda porque la salud mental es una realidad. Aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes también padecen (ansiedad)”, concluyó Balvin.

Seguidores del cantante y figuras de la música urbana respondieron al mensaje del reguetonero con mensajes de apoyo.

“We love you”, escribió Zion.

“Así es mi hermano, en buscar ayuda a tiempo está la solución. También los familiares deben estar al pendientes de los signos que alertan esta condición”, publicó Ronald el Killa.