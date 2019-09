Myrka Dellanos, tan sexy como elegante

View this post on Instagram

“We walk by faith and not by sight.” – 2 Cor. 5:7 . I must believe in what I yet have not seen! That’s what faith is all about. I put one foot in front of the other and say “I trust you Lord, I trust you.” Today I trust everything will fall into place. How about you? What are you believing for? • • • “Por Fe andamos y no por vista.” -2da Cor. 5:7 . Creo en lo que aún no he visto y de eso se trata la Fe! Pongo un pie delante del otro y continuo el camino creyéndole a Dios. Y tú? Para que necesitas tu Fe hoy? Vamos a creer juntos!