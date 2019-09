5 cosas que NO sabías de las muestras gratis que te dan en Costco

No pueden darles muestras a niños pequeños y se cambian los guantes cada 5 minutos

Probablemente una de las cosas que más te gustan de Costco es que tiene esta bonita costumbre de dar muestras gratis de diferentes productos en sus tiendas. Y es que no hay nada mejor que disfrutar de un buen bocadillo mientras haces tus compras.

Por eso, a continuación, te compartimos algunos datos curiosos sobre esta estrategia de ventas que tanto usa la tienda.

1–Tienen fuertes reglas de higiene

Sus políticas de limpieza son de las más estrictas, ya que todo el equipo que utilizan para dar los bocadillos debe estar muy bien desinfectado. Además, los empleados se tienen que cambiar los guantes cada cinco minutos y cada vez que un cliente toca alguna muestra que no debe, ésta tiene que ser desechada y reemplazada.

2–Hay un momento ideal para tener pruebas gratis

Los fines de semana es el momento perfecto para encontrar una mayor variedad de muestras. Los sábados y domingos es cuando dan más cosas, y la mejor hora es entre la 1 y las 2 de la tarde.

3–Los empleados no pueden alejarse

Los trabajadores que están encargados de una estación de muestras tienen prohibido alejarse más de 12 pies de distancia, ya que ellos son responsables de mantener bien cuidado el equipo y de la seguridad de la gente.

4–No les dan productos a los niños

Nos referimos a que no les dan muestras gratis a niños que no vayan acompañados de sus padres. Esto es por motivos de seguridad, ya que podrían darle un producto que cause una reacción alérgica a los pequeñitos.

Como los empleados no pueden saber qué edad tienen los niños, la regla es que sólo pueden tomar muestras si son lo suficientemente grandes como para ver bien el producto, ya que se espera que ellos sepan exactamente a qué son alérgicos.

5–Aumentan las ventas por mucho

Las muestras gratuitas pueden aumentar considerablemente las ventas. De hecho, esta es la estrategia que mejor funciona para tener cada vez mayores ganancias. Para que te des una idea de su poder, en 2014 Costco tuvo un incremento del 600% en la venta de pizzas congeladas sólo por darlas a probar.

