Competidor republicano de Trump lo llama “traidor” y habla de “pena de muerte”

Bill Weld, candidato republicano a la presidencia en las elecciones 2020, arremetió este lunes contra Donald Trump en una entrevista en la que habló sobre los contactos del presidente con el gobierno ucraniano. Weld dijo que lo que Trump había hecho era una “traición”, un delito que, según él, se penaliza con la pena de muerte.

“Hablar sobre presionar a un país extranjero para que interfiera y controle unas elecciones en EEUU. Eso no es solo subestimar las instituciones democraticas. Es es una traición. Una traición pura y dura. Y el castigo por traición en EEUU es la muerte. Es el único castigo”, dijo Weld a MSNBC. El republicano añadió en la entrevista que “la Constitución lo sanciona con sacarlo del poder y eso podría parecer una muy buena alternativa para el presidente si pudiera llegar a un acuerdo”.

Trump ha generado controversia con su declaraciones sobre Joe Biden y Ucrania en un momento en el que lo acusan de presionar al gobierno ucraniano para que investigue al hijo del candidato demócrata y vicepresidente de Obama. El propio madatario reconoció este domingo que había hablado con su homólogo en Ucrania sobre Biden pero dijo que su conversación fue “perfecta”. Sin embargo, su abogado Rudy Giuliani dijo que no podía asegurar “100%” que Donald Trump no hubiera amenazado al presidente Vladimir Zelensky con retirarle la ayuda.

Weld, exgobernador de Massachusetts, es uno de los tres republicanos que se enfrentará a Trump en las primarias del partido junto a Mark Sanford, de Carolina del Sur, y Joe Walsh, de Illinois.

“That’s not just undermining democratic institutions. That is treason. It’s treason pure and simple.” — @GovBillWeld pic.twitter.com/h0stI2lojR

— Morning Joe (@Morning_Joe) September 23, 2019