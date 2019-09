Real Madrid domina en el 11 ideal de los Premios The Best 2019 de la FIFA

#ElVBARCaracol

⚽⚽Este es el once ideal de la temporada 2018-2019 según los Premios The Best, de la FIFA👇🏼

👀¿A quién sacaría?¿Quién falta? pic.twitter.com/sfNPATFfS2

— El VBAR (@VBarCaracol) September 23, 2019