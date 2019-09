Nancy Pelosi anuncia oficialmente la investigación para un juicio político contra Trump

La portavoz en la Cámara de Representantes de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, anunció la tarde de este martes la apertura de la investigación previa a inciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. El anuncio se da en medio del ecándalo por la conversación telefónica en la que el mandatario estadounidense coaccionó a su homólogo ucraniano para que investigara al hijo de Joe Biden, su principal rival político de cara a las elecciones 2020.

“La Cámara de Representantes anuncia el inicio formal de un proceso de destitución“, dijo Pelosi la tarde de este martes en una conferencia de prensa. La líder de los demócratas en la Cámara Baja dijo en su declaración que el presidente había puesto en peligro la seguridad nacional y violado la ley y la Constitución. Y “nadie está por encima de la ley”, afirmó la demócrata.

Pelosi se reunió en privado con los legisladores demócratas para ajustar los detalles del proceso contra el presidente antes de hacer público que había ordenado el inicio de la indagación.

Según los cálculos, 163 de los 235 demócratas que hay en la Cámara Baja han respaldado públicamente el proceso de destitución para el presidente Trump. Para iniciarlo, es necesario el apoyo de 218 legisladores pero la iniciativa quedaría bloqueada en el Senado, que tienen mayoría republicana.

La líder demócrata había considerado en ocasiones anteriores que era muy temprano para iniciar un proceso de destitución pero la polémica del caso ucraniano la última semana fue determinante para avanzar formalmente hacia el juicio político.

Pelosi había trato de “incorrecto” un caso “en el que el presidente de Estados Unidos le pide a un Gobierno extranjero que lo ayude de alguna manera para conseguir puntos políticos” como muchos apuntan que pasó con la coacción de Donald Trump al presidente ucraniano Volodymir Zelensky.

Trump ya ha reaccionado vía Twitter al anuncio del llamado impeachment y ha acusado a los demócratas de “arruinar” el “importante día en las Naciones Unidas”.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019