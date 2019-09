Omar Chaparro cuenta cómo terminó totalmente desnudo frente a Martha Higareda

Los actores participan en la cinta "Tod@s Caen"

Omar Chaparro platica cómo fue el momento en que después de una escena de la cinta “Tod@s Caen” terminó totalmente desnudo frente a su compañera Martha Higareda y todo resultó en “un grito muy emocionante”.

“Cuando yo hacía la escena desnudo, entraba a un baño tapándome obviamente mis partes íntimas, y dijeron “acción”, “corte”, entré a la puerta del baño y nadie le avisó a Martha que yo tenía que estar ahí, entonces Martha fue al baño y ella estaba en el baño, no se dio cuenta ni ella ni yo, entonces todo terminó en un grito muy emocionante, describe.

“¿Tuyo o de ella?, preguntó curiosa su esposa, Lucy Ruiz.

“De ella, bueno de los dos”, le contestó Omar.

Para el mexicano esta nueva historia que protagoniza al lado de Martha Higareda fue una oportunidad de quitarse a los personajes de “No Manches Frida” de encima y mostrar algo nuevo.

“Lo que me tiene más contento de esta película, es que Martha y yo pudimos crear personajes muy distintos a lo que fue “No Manches Frida”, esta película nos brinda la oportunidad de desprendernos de estos personajes para inventar unos nuevos, y que la gente no vea a “Zequi” y a “Lucy”, y vea a “Adán” y a “Mía”, que son los protagonistas de esta película (Tod@s Caen)”, expresa.

Omar señala que ha vivido de todo a lo largo de 18 años de matrimonio con Lucy Ruíz, su “Mojarrita”, por lo que ahora comparte cómo mantiene la llama de amor encendida.

“Es algo que a mí me ha funcionado, yo creo que es fácil casarse enamorado, uno piensa que está enamorado, pero cuando vienen los problemas, cuando falta el dinero, cuando se enferman los hijos, el amor se va deteriorando si no eres consciente de ello y si no trabajas, es como un negocio, entonces hay que invertirle todos los días, hay que incluso levantarse temprano para hacerle un café, para abrirle la puerta, para decirle lo hermosa que está y es algo que te da utilidades increíbles”, afirma.