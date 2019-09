Citan a declarar a exgobernador de Guerrero por caso Ayotzinapa

A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas, van al banquillo exfuncionarios

MÉXICO – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citará a declarar a los funcionarios federales que participaron en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado, la dependencia indicó que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ya llamó a declarar la próxima semana a Ángel Aguirre, quien fuera Gobernador de Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Iguala.

También declararán el exfiscal del Estado, Iñaki Blanco, y el exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez.

“Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en este caso”, agregó la FGR.

Aunque no dio nombres de los funcionarios federales, padres de los normalistas han pedido que se cite a declarar a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, quien lanzó la hipótesis de la llamada verdad histórica.

La semana pasada, en una reunión con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el ex Gobernador Ángel Aguirre y sus colaboradores refrendaron su disposición a declarar nuevamente por este caso.

Mientras que Vidulfo Rosales, abogado de los padres, acusó que particularmente Leonardo Vázquez Pérez daba evasivas ante cuestionamientos de la Comisión.

En su comunicado, la FGR reportó que la unidad especial que dirige Omar Gómez presentó las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Estados Unidos, dentro del proceso que llevará el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en Tamaulipas, contra tres inculpados.

“También ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, que hubiera justificado sus alegatos sobre tortura”, señaló.

Con esas pruebas, la Fiscalía busca evitar más liberaciones de inculpados de cara al quinto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.