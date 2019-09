Coalición pide a Facebook endurecer acciones contra odio y racismo

Esta red social ha implementado una política contra el contenido explícito nacionalista-blanco

Un informe sobre los esfuerzos que Facebook ha hecho para tratar de combatir la proliferación del odio y del racismo en esta red social, encontró que la compañía ha ido modificando su reglamento interno y las “Normas de la Comunidad” desde el año pasado.

El informe fue realizado por la asesora de políticas de Free Press, Carmen Scurato, en el cual menciona que la coalición Change the Terms ya ha hecho recomendaciones a las políticas corporativas para los estándares comunitarios de Facebook, las auditorías de derechos civiles y los términos de servicio. En el análisis se considera que esta red social ha progresado pero aún se deben reforzar acciones específicas para abordar de manera más efectiva el combate al odio en internet.

“La aplicación de las políticas actuales de Facebook sigue siendo mediocre y esporádica. Su fracaso continuo para abordar completamente la propagación de actividades de odio silencia el discurso de los grupos objetivos, frena la participación democrática y amenaza la seguridad y la libertad de la vida real de las personas. Facebook ha incorporado intencionalmente flexibilidad en sus ‘Normas de la Comunidad’ sobre el discurso de odio, permitiendo que las actividades de odio prosperen cuando técnicamente no cruzan la línea de la compañía”, acotó Scurato.

No obstante, en el informe se reconoce que desde que se creó Change the Terms, Facebook ha abordado más recursos para tratar de contrarrestar las publicaciones de odio y/o racismo, el cual en algunas ocasiones va dirigido a comunidades migrantes. Aún así, la autora considera que esta empresa todavía no se acerca a la implementación de un conjunto de políticas que dicha coalición ha recomendado.

“Change the Terms agradece el progreso realizado por Facebook, pero la compañía tiene un largo camino por recorrer para combatir las actividades de odio en su plataforma y mantener a nuestras comunidades seguras… La compañía debe designar un comité a nivel de la junta para priorizar y abordar los derechos civiles, la lucha contra la discriminación, el discurso de odio y los problemas de desinformación”, sugirió Scurato.

Las recomendaciones mencionadas van dirigidas específicamente en las áreas de transparencia, aplicación, capacitación y evaluación. Cabe mencionar que desde marzo pasado, Facebook implementó una política nueva contra el contenido explícito nacionalista-blanco, sin embargo en un comunicado Free Press dijo que el ejercicio de la misma ha sido limitado.

“Su aparente falta de voluntad para implementar las recomendaciones completas de su propia auditoría de derechos civiles sigue siendo una preocupación central”, sentenció Scurato.