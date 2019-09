¡Huele a fraude! Favorecen a Messi votos “equivocados” en The Best

Surgen más anormalidades: a la denuncia de Nicaragua se le suman las de Egipto y Sudán

Los premios The Best aún son jóvenes, acaban de cumplir cuatro entregas y ya están viviendo su primera polémica. ¡Y de qué forma! Hace poco nos enteramos que el capitán de Nicaragua no emitió su voto y en las boletas aparece que eligió a Messi como primera opción, pero ahora se le suman dos nuevas acusaciones, la de Sudán y la de Egipto.

Se habla de cambios en los votos del The Best, de corrupción que salpica a Messi y al Barça.

¿A alguien le sorprende? pic.twitter.com/AvQ7gfJuwy — Claudia GualM (@Claudia_GualM) September 26, 2019

Zdravko Lugarisic, director técnico de Sudán, es el segundo implicado en esta polémica, ya que su voto en las boletas de FIFA también indica que fue para Messi en primer lugar, cuando el seleccionador ha declarado al diario Tuttosport que eso no corresponde a la realidad, puesto que él votó por darle a Mohamed Salah los 5 puntos.

De hecho se publicó foto que presuntamente confirma el voto de Lugarisic por Salah en primer lugar, Sadio Mané en segundo y Kylian Mbappé en tercero.

Enligt Tuttosport blev Cristiano Ronaldo "bestulen" på FIFA:s The Best-pris och att den felaktigt gavs till Lionel Messi. Virgil van Dijk tog silvret med 38 rankingpoäng och CR7 brons med 36 efter Messi på 46. Men tidningen skriver nu om felaktigheter i rösterna. pic.twitter.com/GGX39jbfrI — Juventus Club Svezia (@ClubSvezia) September 26, 2019

En otro de los casos, los representantes de Egipto denunciaron que sus votos no aparecen en la lista oficial de la FIFA, incluso la Federación egipcia envió un comunicado dirigido al organismo internacional, en el que avisan que realizarán una investigación, ya que argumentan que tanto el entrenador como el capitán votaron por su compatriota Mohamed Salah, quien terminó en cuarto lugar.

😱¡VOTOS INEXISTENTES A MESSI! Toda la polémica con 'The Best', AHORA en #JUGONES. pic.twitter.com/txYsiiLCCY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2019

No tardará en llegar la explicación de la FIFA sobre estos casos, pero mientras, el galardón está perdiendo credibilidad.