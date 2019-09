Se alimenta a base de pizza y comida frita por extraña fobia a alimentos sanos

Jade Youngman sufre de una condición llamada Trastorno de la Ingesta de Alimentación Selectiva

Jade Youngman es una joven de 25 años que vive en Norwich, Inglaterra, y sigue una dieta a base de pizza, pasta, papas fritas y nuggets de pollo.

Según el portal The Sun, Jade sufre de una condición llamada Trastorno de la Ingesta de Alimentación Selectiva (ARFID en inglés) que se caracteriza por sentir rechazo hacia ciertos alimentos por su sabor, textura y olor.

“Si como frutas o vegetales automáticamente me produce el vómito. Es una reacción física: si agarro la comida con mi mano izquierda y me la quiero llevar a la boca, mi mano derecha me la quita”, afirma Jade, que desde los tres años de edad no puede comer ningún alimento sano.

La joven intentó curarse a través de terapias conductistas, pero no obtuvo buenos resultados. “A los 18 fui a un terapeuta que me hipnotizó, pero aún así no pude comerme ni un arándano”, asegura.

“Me siento juzgada por la gente, por no ser muy gorda o muy flaca no creen que sufro de un trastorno alimenticio. Espero encontrar a alguien que realmente me ayude”, concluye Jane.