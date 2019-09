María León y Regina Blandón se dejan ver en apasionado trío con Carlos Ferro

View this post on Instagram

Esas fotitos que estuvieron rondando fueron tomadas durante la filmación de este video. Conté con la maravillosa complicidad de mi adorada @reginablandon y mi querido @soloferro grandes actores que adoro y admiro y del increíble @faustoteran. ¡He esperado un año para presentárselos y esta noche a las 8pm se los voy a enseñar todo!🔥❤️ #Locos Te dejo el link en mi bio💋