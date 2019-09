La pelea entre los hijos de José José que lo mantuvo “cautivo” durante su enfermedad

Tan reciente como esta semana, los hijos mayores del cantante demandaron a la menor porque supuestamente le impedía el contacto con su padre

Las divisiones entre los hijos del cantante José José fueron noticia en múltiples ocasiones; principalmente, desde hace, aproximadamente, un año cuando el llamado “Príncipe de la canción”, se fue vivir con la menor de sus hijas Sara Sosa.

Este sábado cuando se anunció la muerte del cantante por un padecimiento de cáncer de páncreas, la controversia familiar también saltó a los medios con el reporte de una demanda por parte de los hijos mayores del cantante, Marysol y José Joel Sosa, contra Sara.

Marysol y José Joel plantean que la menor mantenía al cantante incomunicado y le impedía el contacto con ellos.

“No hemos estado nosotros de brazos cruzados, hemos emprendido ya un proceso, como seres humanos podemos ser muy perversos, me atrevo a decirlo…”, expresó Marysol al programa “Ventaneando” (Tv Azteca).

“Con mi papá en cierta forma yo me despedí en ese momento, sabes, le dije yo no sé si te vuelva a ver, no me hagas esto, pero pues finalmente no te voy a atar a la cama”, agregó Marysol.

En el intercambio, Marysol dijo que lo que más le preocupa de la situación es no saber las condiciones en que está viviendo su progenitor y su estado de salud.

“La nostalgia y la preocupación crecen cada día más al no saber cómo está mi papá, habiéndose ido como se fue, en un estado frágil”, expresó la mujer.

Aunque la decisión de irse a vivir a Los Ángeles, con Sara la tomó el artista hace más de un año, Marysol dijo desconocer lo que le había dicho Sara para convencerlo.

La mayor de las hijas que no ha podido comunicarse con su padre en ese tiempo y que los mensajes que le habían enviado no habían sido respondidos. “Desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, expresó en el programa.

Marysol precisó que los trámites legales se están realizando en México y Estados Unidos, debido a que la residencia oficial de su padre era en Miami, Florida.