Buscan a cuatro presos armados “extremadamente peligrosos” que se fugaron de la cárcel

Cuatro presos de una cárcel de Ohio agredieron a las dos agentes que estaban de guardia y se dieron a la fuga la medianoche de este domingo. Las autoridades buscan a los individuos, que identifican como “extremadamente peligrosos”.

Los reclutas agredieron a las dos oficiales de la prisión del condado de Gallia, en Galliapolis, con al menos un arma casera, un pincho. La oficina del sheriff los identificó como Brynn K. Martin, 40, Christopher M. Clemente, 24, Troy R. McDaniel Jr., 30, and Lawrence R. Lee III, 29.

Según las investigaciones, los fugados accedieron al área administrativa de la prisión y robaron las llaves del auto de una de las oficiales del centro. Con ese vehículo, manejaron una cuadras hasta donde les esperaba otro auto, según dijo la tarde del domingo el sheriff del condado, Matt Champlin. Al menos una persona les ayudó desde fuera de las instalaciones.

Camplin mencionó que encontraron el vehículo en Pennsylvania y la policía del estado dijo que era posible que Clemente estuviera en los alrededores de Westmoreland, en Greensburg.

We have reason to believe the below pictured in mate escapee Christopher Clemente is in the area of the Westmoreland Mall. If seen please contact 911. Keep doors locked and make sure not to leave keys in vehicles. See attached news release from Gallia County pic.twitter.com/DfWwPyrXf1

— Troop A Public Information Officers (@PSPTroopAPIO) September 29, 2019