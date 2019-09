¿Novato al conducir? 5 consejos para transitar de forma segura

Si ya tienes tu licencia de conducir, de seguro estarás emocionado por salir con tu auto y recorrer la ciudad

Los primeros años frente al volante están llenos de emociones y aventuras, pero debes prestar atención a las 5 recomendaciones que te daremos, para que aprendas cómo conducir en vías rápidas sin ningún tipo de sobresaltos.

1. Concéntrate en el entorno

Manejar requiere de mucha concentración. Por eso, cuando estés conduciendo debes prestar atención a todo lo que pasa a tu alrededor.

Vigila la distancia de los autos que tienes delante, revisa los espejos retrovisores al momento de realizar alguna maniobra. Si vas por la ciudad, debes estar pendiente de los peatones y de las señales de tránsito.

2. No uses tu dispositivo móvil

Mientras conduces no hagas uso de tu dispositivo móvil. La carretera merece toda tu atención, y si te descuidas por un segundo corres el riesgo de sufrir un accidente de tránsito.

Es mejor que lo silencies o lo apagues mientras conduzcas. No respondas llamadas ni escribas mensajes. Si tienes que responder, procura estacionar en una zona segura.

3. Práctica en zonas seguras

Si todavía no tienes confianza para conducir por ciertos lugares, es bueno que practiques en zonas seguras. Puedes pedirle a alguien que tenga experticia que te acompañe y te ayude. Así te podrá evaluar y ayudar en la forma de estacionar, te podrá dar indicaciones de cómo entrar o salir de una vía.

4. Mantenimiento

No solo debes prestar atención a tu forma de conducir y practicar para mejorar, también debes hacerle mantenimiento a tu vehículo.

Aunque sea nuevo, tienes que prestar atención a su funcionamiento, al estado del motor y de las llantas. Hacerle un mantenimiento y una revisión preventiva cada cierto tiempo lo mantendrá en buen estado y será un auto seguro.

5. No conduzcas en estado de fatiga

Al conducir debes estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso, es importante el descanso.

Por otra parte, no conduzcas si has ingerido bebidas alcohólicas. Aún si has bebido poco, sus efectos disminuyen tu capacidad de reacción.

Seguir estos consejos te ayudarán a conducir de manera segura. Un buen conductor se hace con la práctica. Si obedeces las leyes de tránsito, estás atento a tu entorno y evitas el consumo de bebidas alcohólicas u otras sustancias que aletarguen tu capacidad de atención, llegarás seguro a tu destino.