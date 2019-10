A 3 meses de la boda, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez hablan de tener bebés

Chiquis habla de su deseo de tener un hijo con su esposo

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se casaron hace tres meses y acaban de regresar de otra luna de miel. A su retorno les esperó una visita al programa “The Real” para hablar del reality “The Riveras“.

En el talk show hablaron de como Rivera sintió la presencia de su madre Jenni Rivera durante su boda así como de si la pareja ha pensado en tener hijos.

Una de las presentadoras dijo que Méndez había dicho que deseaba tener 10 hijos.

“Solo estaba bromeando”, dijo Lorenzo entre risas.

Chiquis intervino y dijo que su esposo ya tenía una hija pero que ella le podía dar 10 perritos.

“Creo que uno sería suficiente”, agregó la cantante.

Una de las conductoras después sacó a relucir el tema de que Chiquis quería congelar sus óvulos.

“Tenía un quiste en uno de mis ovarios y no se pueden [congelar los óvulos] hasta eliminar los quistes”, habló la famosa del proceso que lleva. “Finalmente hice un tratamiento y ya no los tengo. Estoy fértil y todo está bien. No estamos listos [para tener bebés] ahorita pero en el futuro por si acaso ya estarían ahí”.

Chiquis también dijo que antes no había pensado en tener su propia familia ya que de alguna manera ella crío a sus hermanos. Añadió que al ver a Lorenzo como es con su hija, le dieron ganas de tener un bebé con él.