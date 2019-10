Hijo de José José a su hermana Sarita: “O me marcas. O contestas. O esto se va a poner feo”

José Joel envió un contundente mensaje a Sarita

Desde que José Joel y su hermana Marysol Sosa se enteraron que su padre, José José había muerto, se trasladaron a Miami, Florida, ciudad en donde el artista vivía desde hace poco más de un año, para ver los restos de su padre.

Sin embargo, se han atravesado con diversos obstáculos propiciados por su media hermana y la menor de todos, Sarita, quien no les ha dado información alguna sobre el paradero de los restos de José José.

Ante esta situación y cansado de no dar con el cuerpo de su padre, José Joel envió un contundente mensaje a Sarita, luego de haber escuchado las declaraciones que hizo en una entrevista que concedió a María Celeste Arrarás, en el programa televisivo “Al Rojo Vivo”, en la que la joven aseguró que sus hermanos sí sabían dónde estaba el cuerpo de su papá.

Y además, en esa misma charla, Sarita confirmó que el pueblo de México tendrá la oportunidad de despedirse de su ídolo.

Ante estas declaraciones, José Joel advirtió: “Mira no se trata de amarrar navajas, la niña está diciendo que ahora nosotros estamos enterados de dónde está mi papá, no sé si se refiera a que está en el cielo, porque entonces sí sabemos dónde está mi papá”, dijo el hijo de José José.

Y agregó: “No sé a qué estás jugando niña, yo aquí estoy y aquí está Marysol. Estamos en la mejor disposición de podernos juntar”.

José Joel visiblemente molesto, le mostró a un reportero del programa “Suelta la Sopa”, una serie de mensajes que él le había mandado a Sarita, en donde le pedía información sobre su padre, pero jamás obtuvo respuesta.

“Ya llegamos a la funeraria y nadie sabe nada, por favor indícanos dónde están, gracias. ¿Sarita dónde estás? ¿Dónde está el cuerpo de mi papá? Sabías que veníamos y te pedimos no hicieras nada hasta estar juntos, ¿dónde estás?”, se lee en los textos.

Finalmente, cansado y enojado, expresó las siguientes palabras: “No sé a qué estás jugando niña, pero a Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿O me marcas?, ¿O contestas? O esto se va a poner bien feo. Te lo estoy diciendo todavía con amor de hermano que te tengo”, concluyó.

Recientemente, Sarita declaró que su padre había muerto “dormidito” debido a la pérdida de oxígeno, así que fue trasladado al Baptisi Hospital de Miami, en donde los órganos del cantante comenzaron a fallar “uno tras otro, en una forma muy rápida y se apagó en tiempo récord. Él estaba físicamente deteriorado debido al cáncer de páncreas que padecía desde hace dos años y medio”, detalló en la entrevista que dio en el programa “Al rojo vivo” de la cadena Telemundo”.

Los conflictos entre los hijos de José José se hicieron públicos luego de que Sarita Sosa, media hermana de José Joel y Marysol Sosa, tomó la decisión de llevarse a su padre de México para tratar su enfermedad en Miami, Florida. Desde ese momento, los primeros hijos del cantante hicieron acusaciones de que su hermana menor tenía secuestrado a José José y que no les permitían acercarse. Respecto a los detalles de su muerte, Sarita Sosa ha mantenido todo el asunto en completo hermetismo.

Sarita Sosa es la tercera hija de José José, que tuvo con su última pareja, Sara Salazar. Mientras que José Joel y Marysol son los mayores, producto de su matrimonio de años con la exmodelo y actriz Anel Noreña.

Se desconocen las causas de la actitud de Sarita Sosa.