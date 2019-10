Ejecutan a hombre que sufría una extraña enfermedad que le había deformado la cara

El estado de Missouri ejecutó este martes a un hombre que padecía una extraña condición médica que podría haberle provocado un dolor terrible al aplicarle la inyección letal. Russell Bucklew, de 51 años, fue condenado por el asesinato de la nueva pareja de su exnovia, a la que secuestró y violó en 1996.

Bucklew tenía una afección en los vasos sangüíneos que le dificultaba la respiración, un transtorno llamado hemangioma cavernoso por el que había estado usando un tubo de traquetomía el último año. Sus abogados aseguraron que, bajo esas condiciones, aplicarle la inyección letal a su cliente podría calificarse de tortura. La Corte Suprema del país ya había pospuesto la fecha en 2014 y 2018 debido a la poca claridad del asunto.

“Tiene el rostro hinchado por las protuberancias y lleno de sangre por los tumores en la cara, cabeza y garganta. Es muy probable que estos tumores inestables puedan derivar en hemorragias durante el estrés de la ejecución“. Eso ocasionaría “que Russel tosa y se ahogue en su propia sangre”, dijeron los letrados al solicitar al gobernador de Missouri que rebajara la pena a condena perpetua.

