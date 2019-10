Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona sufrió intento de violación

La joven, según su padre, está todavía muy asustada y afectada por el terrible incidente

Aseguran que la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melanie Aidee, sufrió un intento de violación y que su padre ha sido quien puso la denuncia.

El actor conversó con algunos medios de comunicación y explicó que Melanie pasó por este atroz ataque cuando iba rumbo a la universidad.

“Pasó una situación no muy agradable, de inseguridad en el caso de mi hija. Iba llegando a la universidad, se le acercó una persona y no quiere ni siquiera decir las palabras, pero la jaló, parece ser que quiso abusar de ella, gracias a Dios no pasó a más” expresó el actor, según compartió el portal de People en Español.

Carmona aclaró que su hija aún está algo asustada y nerviosa, pero que de momento lo único bueno es que esto no pasó a más, aunque esto no excusa el hecho de violencia al que fue sometida.