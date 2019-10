Hombre de 93 años ve el mar por primera vez, el vídeo te hará llorar de emoción

Nos olvidamos de lo maravilloso que es experimentar las cosas por primera vez

Hay momentos inolvidables en la vida de muchas personas, la primera vez que tocan la nieve, que ven el mar o que viajan en avión. Muchos de nosotros, estos recuerdos tan preciados los experimentamos en la infancia.

Sin embargo, hay personas que deben esperar mucho para experimentar esos mágicos momentos. Es el caso de Howard Fisher, un hombre de 93 años que, a pesar de haber vivido en la soleada Florida durante 20 años, nunca había estado en la playa.

Según informó Fox 13, Howard decidió celebrar su 93 cumpleaños con un viaje para ver el océano. Un deseo que llevaba mucho tiempo esperando.

“Supongo que nunca fue a la playa porque no estaba motivado en ese momento Cuando decidió ir es ahora, que tiene 93 años y necesitó mi ayuda para ir”, contó la hija de Howard, Sandra.

Sandra, que vive en Alabama, había estado visitando a su padre por su cumpleaños y estaba decidida a ayudarle a cumplir su deseo de visitar la playa. Llevaba muhos años esperando.

Al principio, a Howard le preocupaba no poder acceder a la playa, porque tiene dificultades para moverse, pero Sandra lo tenía todo planeado y bajo control.

La hija consiguió una silla de ruedas de playa y llevó a su padre a la isla Anna Maria, una hermosa isla barrera ubicada frente a la costa del Golfo de Florida.

Sandra compartió su historia en el grupo de Facebook de Anna Maria Island Beaches:

Mi papá acaba de celebrar su 93 cumpleaños e hizo una reflexión que me llegó al alma. Me dijo: “Hija, ¿no es irónico? He vivido aquí 20 años y nunca fui al océano. Ahora creo que me gustaría pero no puedo”.

Ella decidió ayudar en lo posible a cumplir el deseo de su padre y pasaron un día maravilloso juntos.

Muchos padres se aseguran de capturar los primeros momentos de asombro de sus hijos en la playa. Pero para Howard y Sandra, fue al revés. Fue la hija la que documentó la sensación de asombro de su padre de estar finalmente en la playa.