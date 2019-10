Médico donó esperma para 5 niños. Pero ahora tiene 17 hijos repartidos. 2 de ellos se conocieron

Un médico de Oregón pidió a la Universidad de Salud y Ciencia del estado (OSHU) $5.25 millones de dólares por, según él, utilizar su esperma para engendrar a 17 bebés en lugar de los cinco que habían acordado. Dos de sus hijos se conocieron por una página web y motivaron el proceso que acabó con esta demanda.

Frente al tribunal del Condado de Multnomah (Oregón), el hombre acusa a la clínica de incumplir las garantías ofrecidas. Además de expresar la poca ética con que supuestamente se actuó, la querella alega la angustia emocional y moral que las acciones de OSHU siguen teniendo sobre el doctor y su familia.

El doctor Bryce Cleary, de 50 años de edad y natural de Corvallis, en el estado de Oregón, donó su esperma en 1989 durante su primer año como estudiante de medicina en OHSU, cuando la clínica de fertilidad de la propia institución le solicitó a él y a otros compañeros ser donante de esperma.

El objetivo era una investigación y además ayudar a mujeres con dificultades conceptivas.

El demandante ofreció este miércoles una conferencia de prensa junto a su hijo James Cleary y a su hija biológica Allysen Allee, que fue concebida a partir de la donación de su esperma, en lo que ha sido el primer encuentro de los tres.

WATCH LIVE: Dr. Bryce Cleary is suing OHSU for fraud after he claims the hospital used his sperm donation to father 17 children. https://t.co/69fvQu5zh4

— KATU News (@KATUNews) October 2, 2019