Enrique Iglesias y su bebé, Nicholas, encantaron Instagram

El cantante español disfruta de la paternidad y la presume en redes sociales

Enrique Iglesias compartió en Instagram una imagen en la que aparece con su hijo Nicholas Iglesias, junto a la imagen escribió: “I think he’s got my genes 😉#myrussianmeatball”.

El cantante español bromeó con la falta de parecido que hay entre él y su hijo, ya que éste parece haber heredado más los genes maternos que paternos. Y es que el actor está casado con la ex tenista rusa Anna Kournikova, quien además de tener los ojos claros, es rubia. Y el mismo caso de la falta de parecido que vive con Nicholas se repite con la pequeña Lucy Iglesias, quien como su madre y hermano está lejos de parecerse a su padre.

La rusa y el cantante español disfrutan mucho de la vida de familia, y aunque no suelen ser partidarios de vivir su vida ante el lente de la prensa, sí muestran parte de su vida en las redes sociales.