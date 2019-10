Rosalía consigue nominaciones a los MTV EMA 2019

View this post on Instagram

Me encanta bailar, lo hacía de pequeña y espero q la vida me permita seguir haciéndolo por muchos años. Siempre q aprendo un nuevo paso es frustrante porque no me sale bien pero yo sigo con la ilusión de perfeccionarlo hasta conseguirlo.. mucho amor para todos los q le ponéis corazón y ganas sea lo q sea q hagáis❤️ —— I love to dance, I did it when I was little and I hope life will allow me to continue dancing for many years. Every time I learn a new step it’s frustrating because it doesn’t look right but I keep going with the eagerness of perfecting it until I achieve it.. much love to all of you who put your heart and effort into whatever you do ❤