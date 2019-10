Trump firma orden que ataca a ‘Medicare para todos’, propuesta estrella de rivales demócratas

En la presentación de su medida, Trump tachó de "maníacos" a sus adversarios en las elecciones 2020

El presidente Donald Trump anunció este jueves la firma de una orden ejecutiva que cambie el programa de atención médica (Medicare). El gobierno dice que busca “proteger” al país de las propuestas de algunos demócratas para el seguro de salud que, según altos cargos de la administración, “destruirían” la cobertura de los adultos mayores.

La orden presidencial, que Trump abordó durante un discurso de campaña en el estratégico y fluctuante estado de Florida, pretende reforzar Medicare Advantage, un seguro médico privado que cubre actualmente a 22 millones de personas, según explicaron los mismos funcionarios del ejecutivo. El plan también ofrecería opciones de planes más asequibles y aumentaría la asistencia telemática.

“[Las candidatos demócratas] quieren atacar el Medicare para financiar una cosa llamada socialismo”, dijo Trump en The Villages (Florida) ante una multitud de personas retiradas. El mandatario se alzó así como el protector del Medicare para mayores y se mostró su fuerte oposición a expandir el programa a todos a través de “Medicare for All“.

Trump argumentó que una extensión del programa pondría en riesgo la asistencia para los jubilados y supondría un aumento de impuestos.”La última administración fue bastante moderada en comparación con los maníacos que escuchan hoy”, añadió en referencia a Elizabeth Warren, a la que describió como su principal rival. La senadora demócrata respalda que el programa “Medicare para todos” sea un seguro de salud gubernamental sin primas ni deducibles.

El esfuerzo del presidente por ganarse a quienes se beneficia del actual Medicare le ha llevado a lanzar iniciativas como reducir los precios de los medicamentos y aumentar la transparencia en la atención médica. Sin embargo, este jueves también dejó clara su intención de derogar la Ley de Asistencia Médica Asequible si gana la reelección y los republicanos retoman la mayoría en la Cámara de Representantes.

