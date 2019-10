Trump fracasa en uno de sus ataques a su rival Joe Biden. En parte, gracias a Twitter

Twitter eliminó este jueves un video que el presidente Donald Trump había colgado en la red social para atacar a su rival político Joe Biden y al hijo de este, Hunter. Un reclamo por los derechos de autor de la canción que ponía banda sonora a las imágenes ocasionaron la retirada del material audiovisual.

En la red social del pajarito aún se puede ver el tuit del presidente. Sin embargo, Twitter indica que el “contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor”.

LOOK AT THIS PHOTOGRAPH! pic.twitter.com/QQYTqG4KTt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019