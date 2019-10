José María Napoleón anuncia su retiro de los escenarios

Entre los planes del cantautor se encuentran visitar viejos amigos por todo el mundo y culminar un libro de memorias

José María Napoleón lo recalca: el próximo año se retirará como intérprete.

Pero su decisión no significa que vaya a descansar en su casa, en Aguascalientes, y pasar tranquilo su vejez.

El llamado “Poeta de la Canción” tiene planes, por ejemplo, como visitar a viejos amigos por todo el mundo y culminar un libro de memorias, titulado “Vive”, como su éxito musical.

“Me gusta pintar al óleo y dibujar. He hecho muchas cosas en mi vida, arquitectura… No he hecho ninguna casa en serio para la venta, pero me gusta. He diseñado para algunos amigos que han confiado en mí y les he hecho su casa. Quiero seguir haciéndolo”, aseguró el cantautor, de 71 años.

El oriundo de Aguascalientes dijo estar en paz con la vida y con su carrera, que lo ha llevado a ganarse el corazón del público mexicano.

“No tengo nada de qué avergonzarme o arrepentirme”, manifestó ayer, en una conferencia de prensa para promocionar el show que dará el 15 de noviembre en el Auditorio Nacional.

El intérprete de “Eres”, cuyo padre jamás quiso que se dedicara a la música, opinó que si se ha mantenido vigente, sano y fuerte es porque no ha perdido el piso, siempre ha escrito temas de amor respetuosos y nunca se dejó seducir por los vicios.

“Me da tristeza atentar contra mi propia vida, entonces prefiero pasar de largo“, dijo el artista, cuya filosofía ha sido tratar de ser feliz en cada aliento de su existencia.

Durante su concierto en el recinto de Reforma, adelantó, hará un repaso por todos los éxitos de su trayectoria, deteniéndose en un sentido homenaje al desaparecido José José, su gran amigo.

Se tratará de un bloque con los temas que compuso para “El Príncipe de la Canción”, como “Aún Estoy de Pie”, “Mientras Llueve”, “Y para Qué”, “Tu Primera Vez” y “Lo que un Día Fue Ni Será”.

“José hizo que adquiriera una importancia como compositor”, mencionó Napoleón.

A José José, recordó, lo admiraba desde que era veinteañero, y, cuando se hicieron amigos, jamás lo presionó para que grabara algo de su autoría, hasta que el cantante de “Volcán” se lo solicitó.

“Ha sido la voz más grandiosa que México ha dado, en alcance, florituras. Ha sido trascendental en todos los años”, opinó.

Espera poder formar parte de algún tributo musical que se le haga a José José cuando sus restos mortales lleguen a México, aunque, subrayó, él ya lo ha honrado cada vez que sube al escenario.

“En cada presentación le hago mención. Siempre”.

“Si Dios me lo permite, quisiera seguir haciendo canciones para otros cantantes. Mi oficio como compositor no quisiera dejarlo mientras viva”, expresó el cantautor, José María Napoleón.