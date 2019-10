¿Deberían existir los multimillonarios? Esto es lo que piensa Mark Zuckerberg, el creador de Facebook

Zuckerberg dejó a todos sorprendidos al darle la razón a Sanders y admitir que tanta riqueza indiviual es innecesaria

Mark Zuckerberg está de acuerdo con Bernie Sanders, que dijo que los multimillonarios no deberían existir.

Zuckerberg, el hombre que creador y CEO de Facebook, tiene un patrimonio neto de aproximadamente $69.8 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Sus comentarios se produjeron después de que Sanders declarara en entrevista con The New York Times que cree que no deberían existir los multimillonarios y que espera que llegue el día en que no lo hagan.

Es la afirmación que hizo el candidato presidencial de 78 años. Zuckerberg sorprendió a la gente con su respuesta cuando respondió a los comentarios durante un evento del ayuntamiento en la sede de Facebook el pasado jueves.

Según los informes, Zuckerberg entiende la postura de Sanders y habló al respecto.

“No sé si tengo un umbral exacto sobre la cantidad de dinero que alguien debería tener, pero en algún nivel nadie merece tener tanto dinero”, explicó.

El CEO continuó justificando la riqueza hasta cierto punto, afirmando que si haces algo bueno, eres recompensado. Pero admitió que hay un punto en que las cosas se vuelven excesivas y acumular tanta riqueza no es “razonable”.

Zuckerberg señaló que él y su esposa, Priscilla Chan, se han comprometido a regalar el 99 % de sus acciones de Facebook en actos filantrópicos. También explicó que invierte en ciencia en investigación, aunque hay personas que le critican por ello.

Desde que habló de los multimillonarios, Sanders ha dejado claro que parte de su campaña para ser el candidato del Partido Demócrata a la presidencia consistirá en “enfrentar a la clase multimillonaria” para “reducir sustancialmente la desigualdad de riqueza en Estados Unidos”.