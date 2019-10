Kylie Jenner y Khloé Kardashian coinciden con dos de sus ex exnovios en un club nocturno

Las hermanas salieron a divertirse el pasado sábado

Dispuestas a sacar el máximo partido a su sábado por la noche, las hermanas Khloé Kardashian y Kylie Jenner no dudaron en acudir a uno de los clubes nocturnos más concurridos y en boga de la ciudad de Los Ángeles, Hyde Lounge -ubicado en el distrito de West Hollywood-, con el objetivo adicional de desconectar de las obligaciones y apoyarse mutuamente en un año francamente duro para ambas en el apartado sentimental.

Hay que recordar que la tercera de las hijas de Kris Jenner regresó de manera forzosa a la soltería a principios de este año cuando su entonces pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson, cometió su enésima infidelidad al besar a Jordyn Woods, examiga del alma de Kylie, durante una fiesta que tuvo lugar en casa de esta última. Por su parte, la benjamina del clan Kardashian-Jenner confirmó la semana pasada que su relación con el rapero Travis Scott había terminado “en buenos términos” y como resultado de diversas desavenencias.

Lo que todavía no ha trascendido de esa mencionada noche de fiesta, la cual ha sido dada a conocer este lunes por diversos medios estadounidenses, es si Kylie o Khloé llegaron a percatarse de que, entre el sinfín de gente que se encontraba en esos momentos en la discoteca, destacaba especialmente la presencia de dos de sus anteriores exparejas, el rapero Tyga en el caso de la primera, y el exjugador de la NBA Lamar Odom, quien fuera marido de la segunda hasta el año 2016.

Por el momento no han emergido fotos que arrojen algo de luz sobre la posibilidad de que los cuatro acabaran o no saludándose en algún instante de la animada velada, aunque si así hubiera sido, probablemente Kylie haya tratado de evitar a toda costa su publicación para no tener que volver a dar explicaciones después de que, la semana pasada, se rumoreara que una de las razones de su ruptura con Travis había sido precisamente un ‘peligroso’ acercamiento a su ex Tyga.

“¡Travis y yo estamos en buenos términos y nuestra prioridad sigue siendo [nuestra hija] Stormi! Nuestra amistad y nuestra pequeña son lo único que nos importa en estos momentos. Internet hace que todo se vuelva cien veces más dramático de lo que realmente es todo. No hubo ninguna ‘cita con Tyga a las dos de la mañana’. Simplemente me viste llevando a dos amigas a un estudio en el que casualmente se encontraba él”, aseguraba Kylie en la sección Stories de su perfil de Instagram.