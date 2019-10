Rebecca Jones confirma su participación en “La casa de las flores”

View this post on Instagram

Que en qué consiste mi súper poder?? En elegir cómo reaccionar ante situaciones adversas, saber que todo pasa, que nada es para siempre, y que toda experiencia, buena o mala, tiene un para que. #swarovskimx #swarovskipowercollection #MiSuperPoderEs #sparkdelight @swarovski