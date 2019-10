Candidato demócrata acompañó a solicitantes de asilo a la frontera, pero no salió bien

El candidato demócrata Julián Castro acompañó este lunes a 12 inmigrantes que pidieron asilo a la Patrulla Fronteriza en la frontera con México. Castro solicitó que no aplicaran a este grupo de inmigrantes el programa “Quédate en México”, ya que entre ellos había miembros de la comunidad LGTBIQ y personas con discapacidad que han sufrido violencia y acoso en el lado mexicano de la frontera.

Castro se encontró en Matamoros, México, con la docena de solicitantes de asilo y sus abogados y los escoltó en el cruce a pie del puente internacional. El propio candidato demócrata de ascendencia latina de dijo a habló con los agentes fronterizos estadounidenses para que dejaran al grupo quedarse en el país hasta que se celebre su audiencia ante un tribunal de inmigración.

El rival de Donald Trump en las presidenciales de 2020 también pidió a la administración el cese del programa Protocolo de Protección al Migrante (MPP). “Espero que la gente de este país que dice que aman a Jesús, que aman a Dios, que presten más atención a las personas que amana a Dios y a Jesús en este lado de la frontera, que son de piel morena, que están desesperados y que el presidente trata de manera cruel”, dijo el demócrata a los medios.

Pero los esfuerzos de Castro para que la Patrulla Fronteriza no aplicara el MPP a las personas que acompañaba no dieron sus frutos, a pesar de que el programa recoge excepciones para la población “vulnerable”. Horas después de llegar a la frontera con Castro, los agentes de la frontera enviaron a los solicitantes de asilo de vuelta a México, según informó la organización Texas Civil Rights Project y el propio Julián Castro.

UPDATE: hours after we were told LGBT and disabled asylum seekers would have their cases heard, they have been returned to Mexico.

By law, these migrants are supposed to be exempt from the Remain in Mexico policy—but @CBP had decided to ignore their due process. Outrageous. https://t.co/bLaThZMNFJ

— Julián Castro (@JulianCastro) October 7, 2019