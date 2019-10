‘Esta colita me duele’: La confesión de Chiquis Rivera desde su cama

La famosa hizo la revelación en Instagram

Chiquis Rivera empezó la semana con mucho trabajo y se sinceró con sus seguidores en Instagram. La intérprete de “Animate y Verás” estuvo en la presentación de los nominados a los Premios de la Radio 2019 y ha estado grabando para su reality “The Riveras“.

Durante un descanso, la famosa se grabó en su cama para la red social.

“Ha sido un día largo y sólo es la 1:19 [de la tarde], y he estado despierta desde las 3 de la mañana”, dijo Rivera.

La estrella dijo que pasó por su casa a ver su perrito que no se siente bien. Después Chiquis hizo una confesión sobre su “colita”.

“Y esta colita me duele un poco… No la colita de atrás, si no esta”, dijo refiriéndose a su peinado. “Pero todo por el glamour, lo amo”.