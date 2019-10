Hunden al Veracruz: ahora la FIFA les prohíbe comprar jugadores y les quieren quitar puntos

¡FUERZA VERACRUZ!😞🦈

→ Tienen que pagar 1.5 millones de dólares a su ex jugador Matías Cahais

→ Si no pagan, les quitarán 6 puntos

→ No podrán hacer fichajes

→ Si no cumplen, la FIFA desaparecerá a Veracruz y tendrán que empezar desde la 3era división con otro nombre pic.twitter.com/9gvsJyjfnT

— Analistas (@_Analistas) October 8, 2019