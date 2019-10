Guillermo del Bosque: “No estoy casi muerto ni me retiré”

El productor planea recibir un trasplante de médula para afrontar el linfoma de Hodgkin que padece

Guillermo del Bosque planea recibir un trasplante de médula para afrontar el linfoma de Hodgkin que padece en el tejido linfático.

El productor de Telehit contó que su malestar no es nuevo ni han surgido tumores recientes, sino que se debe al mismo que enfrentó años atrás y del que se creía recuperado, por lo que ahora buscará mejorar para tratar de cortar el padecimiento de raíz.

“El trasplante me lo imagino como que tengo tierra fértil en mi casa y la quiero cambiar por una que no lo sea para que ya no florezca nada.

“Después de ciertos tratamientos tengo que entrar en un rango para poder hacerlo. Es el plan que sigue, pero tengo que esperar un par de meses”, compartió el ejecutivo del canal de videos.

Además de las quimioterapias, Del Bosque también ha adoptado tratamientos alternativos, aunque pone su mayor interés en lo que constantemente puedan hacer por él sus seres queridos.

“He recurrido a la meditación, a la homeopatía, a la respiración holotrópica y una serie de cosas en las cuales creo y te ayudan, además del tratamiento, que siempre ha estado. A veces digo que me siento muy bien y luego me veo en el espejo y entiendo que sigo en el proceso.

“Tengo mucha confianza para estar con fuerza, fe, unión familiar y con los amigos porque confío en que saldremos adelante”, compartió.

Pese a que continúa los tratamientos, el productor no ha eliminado de su vida el trabajo, pues tras el Mundial de Rusia 2018 continuó con sus actividades.

Ayer estuvo presente en la Casa Telehit durante el anuncio de que dos de los integrantes de One Direction, Louis Tomlinson y Niall Horan, encabezarán los premios del canal, a realizarse en el Foro Sol de la Ciudad de México el miércoles 13 de noviembre.

En el show también actuarán figuras como Molotov, Danna Paola, Drake Bell, Mario Bautista, Los Aristemo, LP y JD Pantoja, por mencionar algunos; Del Bosque estará presente en el show.

“Yo estoy al frente de Telehit, trabajando desde mi casa. No le hagan caso a las noticias de que ya estoy casi muerto o me retiré“, puntualizó.

POR: Mauricio Ángel