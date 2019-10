Itatí Cantoral confiesa que fue víctima de acoso

La actriz asegura que tuvo que dejar una telenovela ante el acoso que sufrió. "Me pedía que me desnudara", dijo Cantoral

Itatí Cantoral ha dado sorprendentes declaraciones a la prensa mexicana al admitir que durante las grabaciones de una telenovela, ésta tuvo que abandonar el proyecto porque estaba siendo víctima de acoso. Sin embargo, Cantoral también fue clara al asegurar que la experiencia no la ha llevado a odiar a los hombres.

La protagonista y villana de entrañables historias como “María la del Barrio” no dio nombres, ni brindó más señales sobre la persona que la acosó, pero declaró lo siguiente para El Universal: “Yo tuve que dejar una telenovela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo”.

“Hasta que llegó un momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de todos mis compañeros me voy’ porque pedía que me desnudara”, expresó Itatí. Lo lamentable de esta declaración, es que si al final abandonó el proyecto, se podría intuir que efectivamente el acoso fue público, como ella sentencia en la frase anterior.

Sin embargo su última declaración al respecto es aún peor, ya que aseguró que aparentemente la televisora o la producción le pidió guardar silencio. “Me pidieron que guardara silencio y cortaron el proyecto”, aseveró Itatí Cantoral.