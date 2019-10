Joe Biden exige por primera vez un juicio político contra Trump. El presidente contraataca

El exvicepresidente Joe Biden se mostró a favor este miércoles de un proceso político en el que Donald Trump rinda cuenta de su actuación en el escándalo ucraniano. Es la primera vez que el candidato favorito en la carrera demócrata para las presidenciales 2020 apuesta públicamente por someter al mandatario a un impeachment.

“Cree que puede salirse con la suya con cualquier cosa que haga”, apuntó Biden en un evento de campaña en Rochester, Nuevo Hampshire. “Todos nos reímos cuando (Trump) dijo que podría disparar a alguien en la Quinta Avenida. No es un chiste. Está abriendo agujeros a la Constitución“, exclamó el precandidato.

“El presidente Trump se ha autoinculpado” al obstruir la “investigación en el Congreso”, apuntó el exvicepresidente. “Para preservar nuestra Constitución, nuestra democracia, nuestra integridad básica tendríamos que hacerle un juicio político”. afirmó el demócrata.

Hasta ahora, mientras muchos de sus rivales en las primarias demócratas respaldaban abiertamente la posibilidad de un juicio político a Trump, Biden había afirmado que ese proceso de destitución debía iniciarse solo si el presidente se negaba a cooperar con los comités que le investigan de la Cámara Baja. Finalmente, este martes la Casa Blanca envió una carta a los líderes demócratas en la Cámara Baja para avisar de que Trump no cooperará en las peticiones de quienes le investigan, al considerar que el proceso es “ilegítimo”.

Siguiendo la estrategia adoptada desde que Nancy Pelosi anunció la consulta para el impeachment, el equipo de campaña de Trump aseguró que la postura de Biden evidenciaba una supuesta incapacidad demócrata para “vencer al presidente Trump en las urnas”. Según el portavoz hispano de la campaña, Daniel C. Bucheli, los demócratas “están tratando de negar a los estadounidenses la oportunidad de votar para reelegirlo en el 2020“.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la consulta previa al juicio político del presidente cuando salió a la luz que Donald Trump había insistido a su homólogo ucraniano para que investigara a la familia Biden por corrupción. El único conocimiento que tenía el mandatario estadounidense sobre el tema es que el hijo de su rival, Hunter Biden, perteneció durante un tiempo a una compañía de gas ucraniana que ha enfrentado problemas legales.

La reacción de Trump tampoco se hizo esperar: el mandatario escribió en su cuenta de Twitter que es “patético ver al Adormilado Joe Biden, quien junto a su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense ha timado a al menos dos países por millones de dólares”, pedir un juicio político en su contra. “Yo no hice nada mal. ¡La campaña en vías de fracasar de Joe no le ha dejado otra opción (que pedir el juicio político)!”, opinó Trump.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment – and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019