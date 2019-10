VIDEO: Rompe el silencio mamá de niño de 9 años acusado de matar a 5 familiares

La madre del niño de nueve años de Illinois acusado de prender fuego a su casa de manara intencionada habló por primera vez sobre lo sucedido y pidió públicamente una segunda oportunidad para su hijo. La mujer, que perdió a otros de sus cinco seres queridos en el incendio, asegura que su hijo no es un monstruo.

“Todos lo miran como si fuera una especie de monstruo, pero no lo es”, dijo Katie Alwood a CBS News. La madre profundiza en este aspecto: “La gente comete errores. Y eso es lo que es esto. Sí, fue una tragedia horrible pero no es algo por lo que debamos tirar su vida a la basura“.

Todos las personas que fallecieron en el incendio con miembros de la familia de Alwood: sus otros dos hijos (Daemeon, de 2 años, y Ariel, de 1), su abuela (Kathryn Murray, de 69 años), su prometido (Jason Wall, de 34 años) y su sobrina (Rose Alwood, de 2 años). La propia Katie Alwood estaba en la casa cuando el fuego empezó. La mayor parte de las víctimas estaba durmiendo, pero solo se pudo salvar a ella misma.

“Me paré en la ventana y les dije a mis hijos que lamentaba no poder salvarlos. Mami estaba justo aquí y los amaba. Ya sabes, entonces, al menos espero que hayan escuchado eso. Le dije a Jason que lo amaba… Y luego algo me dijo que se habían ido”, contó la mujer en la entrevista.

“I forgive him”: The mother of a 9-year-old boy charged with five counts of murder after intentionally starting a house fire says her son is not a “monster.” https://t.co/Zi3VEt5ugb pic.twitter.com/XUkA8ksxDc

— CBS News (@CBSNews) October 10, 2019